podismo. SI DISPUTA LA 47ESIMA PASSEGGIATA PANORAMICA

Appuntamento a Quarrata domenica 24 settembre alle ore 9

QUARRATA. Nell’ambito del Settembre Quarratino si disputa la quarantasettesina edizione della Passeggiata Panoramica, gara podistica competitiva sulla distanza di km 15,800 e ludico motoria sulla distanza di km 15,800-7- e 2, manifestazione che si svolgerà sulle colline adiacenti la città del mobile su di un percorso con diverse salite su strade asfaltate e organizzata dalla Podistica Quarrata con il patrocinio del Comune di Quarrata, regione Toscana, Provincia di Pistoia.

Il ritrovo della gara è fissato a Quarrata in via Galileo Galilei con partenza della gara alle ore 9.

La quota iscrizione alla gara e di euro 7 per i tesserati alla Uisp e di euro 9 per tesserati alla Federazione Italiana di Atletica Leggera e altri enti di promozione sportiva nazionale; per i partecipanti alla ludico motoria la quota iscrizione e di euro 5.

Le iscrizioni termineranno per le società alle 23 di venerdì 22 settembre mentre per i singoli fino a mezzora prima della partenza della gara.

A tutti gli iscritti sia della competitiva che i partecipanti alla ludico motoria, esclusi per i possessori dei pettorali a euro 2.

Inoltre verrà disputata anche una gara per il settore giovanile su varie distanze con iscrizioni gratuite.

Saranno premiati i primi 50 assoluti,30 veterani,15 veterani argento,3 veterani oro,15 donne assolute, 8 donne veterane, 3 donne veterane argento.

Al primo classificato assoluto uomini e la prima donna assoluta andrà un televisore 24 pollici..

Per informazioni sulla gara tutti possono telefonare a questi numeri-3471068614–3475873599 le informazioni possono essere richieste anche per wattsapp.

[giancarlo ignudi]