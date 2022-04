poeritàlia. BENE GLI ABITANTI DI ‘MONSUNNAPOLI’ E CALCI AI RESIDENTI DI VICOFARO

Come si fa a non darsi le mani in testa come certi personaggi del Verga verista o addirittura la padella come la nonna in un film famoso?

BEATI GLI ASSETATI DI GIUSTIZIA

PERCHÉ NON SE NE SBRONZERANNO MAI! Nelle terre di sudditanza della procura di Pistoia, a Monsummano, intervengono vigili e carabinieri per far togliere uno striscione dalla facciata della chiesa (efficienti i tuoi uomini, Simona De Caro, anche tu mia ex-allieva!). Ma a Sarcofago City, la città che la sinistra sta rilanciando sotto la voce «cultura» per abbattere un mostro di nome Ale Tomasi, i neretti senza nome né documenti, apprezzati da Claudio Curreli, il sostituto della Terra Aperta, possono cacare e farsi le seghe dinanzi agli occhi della gente allibita. O anche danneggiare – senza tanti problemi, i veicoli in sosta di notte. Deve essere vero che il dottor Tommaso Coletta lavora per la «gente comune». A Pistoia si vede bene – e si subisce pure, dato che uno schiamazzo notturno viene punito, dal giudice Alessandro Azzaroli, con 15 giorni di arresti; mentre uno spettacolo indecente di due maialetti che scopano di notte nei vicoli en plein air, finisce sui giornali attovagliati, ma poi non ha séguito. Attenzione: 15 giorni di arresti dati senza un cazzo di straccio di prova. Capito gente partigiana dell’Anci e comitato permanente antirazzista antifascista di Vicofaro? E.B.