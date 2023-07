poesia. “ALLA TORRE DEL MANDORLO” ALLA FESTA DELLA CROCE ROSSA

Il ricavato della vendita del libro di Thomas Sesto sarà devoluto al comitato della Piana Pistoiese. La presentazione domenica 30 luglio alle 21 al Parco Verde di Olmi

QUARRATA. Domenica 30 luglio alle ore 21, presso “Croce Rossa in Festa” al Parco Verde a Quarrata, verrà presentata la raccolta di poesie “Alla Torre del Mandorlo” di Thomas Sesto. Il ricavato della vendita del libro, sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese.

La raccolta di poesie è stata pubblicata nel 2020 in piena pandemia: l’autore è volontario della Croce Rossa da diversi anni. Dopo una partenza in sordina, oggi il volume sta riscuotendo un discreto successo di vendite: si tratta di un testo complesso ma di immediata lettura, che si dipana in una contrapposizione dialogica fra un mondo delle radici, dei ricordi, dei legami familiari – quindi intimo, interiore – ed un mondo esterno che al tempo stesso rappresenta il mondo là da venire, il futuro.

In questo dialogo, fatto di sensazioni più che di parole, un elemento più di altri serve da propulsore: l’attività di volontariato dell’autore.

Quest’ultima, con il suo bagaglio di piccole soddisfazioni a fronte di tanto dolore, si pone come il vero e proprio motore che spinge avanti questa dialettica fra il sé ed il futuro, e che si esaurisce in questo viaggio nella e della memoria, quasi però solo un preambolo che ci avvia all’incontro con l’altro.

“Ci avvia”, perché il viaggio che Thomas ha intrapreso in questa raccolta di poesie è anche il viaggio di noi tutti: un viaggio continuo e costante verso un futuro che val la pena, sempre, di essere vissuto.

