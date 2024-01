poggio a caiano. IL BILANCIO DELL’ALLUVIONE DI NOVEMBRE 2023

Rimossi 130.000 chili di rifiuti. Appello contro gli abbandoni

FIRENZE—POGGIO. Poggio a Caiano ha fortunatamente registrato danni inferiori rispetto ai Comuni limitrofi in occasione dell’alluvione del 2 novembre scorso: circa 500 i cittadini che hanno avuto problemi, distribuiti su 23 strade interessate da allagamenti.

Alia Servizi Ambientali, sotto il coordinamento dell’Ufficio del commissario delegato per l’emergenza, ha rimosso dal territorio soprattutto rifiuti ingombranti, urbani non differenziati, apparecchiature elettriche ed elettroniche di grandi e piccole dimensioni (Raee) e legno, per un totale di oltre 130.000 chilogrammi di materiale.

Gli amministratori di Poggio, nei giorni successivi all’alluvione, hanno più volte fatto il giro della cittadina per verificare la situazione relativa a viabilità e sicurezza, e per valutare l’effettiva quantità di rifiuti accatastati a bordo strada.

Un problema che l’amministrazione comunale ha riscontrato è stato quello dell’inciviltà di alcune persone che, in barba alle regole, hanno conferito, nei luoghi individuati come depositi temporanei di rifiuti alluvionali, materiale che è invece risultato non derivare dall’alluvione di novembre.

Su sollecitazione del Comune, Alia ha inviato a Poggio a Caiano ispettori ambientali che sono intervenuti in piazza 1° Maggio (il 21 dicembre) e in via del Granaio (il 23 dicembre).

I rifiuti recuperati in queste due zone non derivavano dall’alluvione e per questo motivo sono stati classificati come abbandoni su suolo pubblico. Attualmente è in corso la rimozione di alcuni rifiuti speciali.

L’amministrazione comunale ringrazia Alia per il lavoro svolto e insieme all’azienda ribadisce ai cittadini l’importanza del corretto conferimento dei rifiuti, auspicando che non si verifichino più abbandoni sul territorio. A tale proposito si ricorda che il servizio di ritiro degli ingombranti e delle potature è sempre attivo previa prenotazione, telefonando al call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile), oppure collegandosi all’area clienti del sito aziendale (www.aliaserviziambientali.it).

[biagioni —comune di poggio]