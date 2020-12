poggio a caiano. LA PALAZZINA REALE È DI NUOVO DEI POGGESI

È arrivata ieri la firma con cui si è data ufficialità al passaggio di proprietà della attuale sede del Comune dopo l’accordo raggiunto con l’Agenzia del Demanio

POGGIO A CAIANO. [a.b.] “La Palazzina reale, attuale sede del Comune, è di nuovo dei poggesi”.

È stato il sindaco Francesco Puggelli ha annunciare l’ufficialità del passaggio definitivo al Comune dopo la firma arrivata dalla Agenzia del Demanio. “L’accordo c’era — ha scritto – ma mancava una ultima firma arrivata ieri”.

“È stato un percorso lungo, ricco di impegno e di lavori partiti già in questo non semplice 2020. Ma oggi finalmente siamo tornati in possesso di un pezzo fondamentale della storia di Poggio.

I lavori sulla Palazzina stanno procedendo, lavori che avevamo già iniziato in estate per rinnovare completamente la copertura, per restaurare i cornicioni sulla facciata e per migliorarne l’efficienza energetica.

Il tetto della Palazzina è stata infatti coibentato sia per avere un risparmio in bolletta ma anche per proteggere i materiali e le finiture storiche di pregio del palazzo. Al risparmio portato dal non dover più pagare l’affitto allo Stato per gli uffici comunali, si somma anche un notevole risparmio sull’energia elettrica”.

“Ora – ha aggiunto Puggelli — stiamo ultimando il recupero dei locali sottotetto per poter concludere con la tinteggiatura che rimetterà anche quegli spazi a disposizione di tutti. Un piano, da anni inutilizzato, sarà interamente recuperato!

Come si fa in una famiglia, continueremo ogni anno — passo dopo passo – ad abbellire e migliorare questo bene storico che nel ‘700 era il luogo in cui abitava il giardiniere alla corte dei Medici e che nella storia più recente è stata sia casa che scuola per i poggesi che ci hanno preceduto”.