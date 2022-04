poggio a caiano. LA SCOMPARSA DEL CAVALIERE ANGELO BUTI

È stato uno dei padri fondatori del Comune. Il ricordo del sindaco Francesco Puggelli



POGGIO A CAIANO. È scomparso nella giornata di oggi a 92 anni il cav. Angelo Buti.

“Con Angelo se ne va uno degli uomini che più ha contribuito alla storia della nostra cittadina” commenta il Sindaco Francesco Puggelli.

Il cav. Buti è stato uno dei padri fondatori del Comune di Poggio, ex assessore poggese, attivo nella politica cittadina fin dai tempi della fondazione del Comune. Vicino a Giacomo Caiani, primo sindaco di Poggio a Caiano è stato promotore dell’autonomia da Carmignano. A 32 anni Buti ebbe le deleghe di sport e turismo nella prima Giunta Poggese.

“Angelo è stato un cittadino modello, padre e nonno appassionato, si è sempre dedicato con passione alla politica, sin da giovane. A lui dobbiamo e alla sua passione per Filippo Mazzei dobbiamo il gemellaggio con Charlottesville. Lo ricorderemo anche perché non ha mai fatto mancare l’impegno sul fronte del volontariato. Per molti anni, infatti, è stato presidente della Filarmonica Giuseppe Verdi”.

Non si dimentica, infine la sua attenzione alla ricerca storica e al dedicarsi alla conservazione di documenti e articoli sulla nostra Poggio. Il suo ricchissimo archivio gli ha permesso di pubblicare un libro sulla storia del paese e numerosi articoli sulla rivista culturale Ambra.

“Alla famiglia, ai figli Angela e Gianni, ai nipoti Carlotta, Giada e Guia, va il cordoglio più sentito dell’amministrazione e della comunità Poggese intera”, conclude il Sindaco.

[comune di poggio a caiano]