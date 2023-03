poggio a caiano. PASSERELLA CICLO PEDONALE SUL TORRENTE FURBA, PALANDRI: RITARDI INACCETTABILI

Il candidato sindaco per il Centrodestra a Poggio a Caiano Lista “Riccardo Palandri Sindaco Per Poggio”: “6 anni che rappresentano esattamente il periodo stimato per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina”

POGGIO A CAIANO. Quello della passerella sul torrente Furba è stato un iter procedurale assai discutibile, lento, pieno di capovolgimenti, ritardi inaccettabili, aumento di costi a carico delle Amministrazioni Medicee e soprattutto fatto di rimpalli e lacune nella gestione tra i rispettivi uffici tecnici dei Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano.

Sono passati ben 6 anni dal 2017, anno in cui il progetto fu presentato a Bando della Regione Toscana. Da allora l’opera pubblica è passata da un costo iniziale di € 244.000, di cui €.191.688,40 di contributo Fondi Europei e Regionali ed €. 52.3131,60 di spese a carico degli Enti proponenti (Comune di Poggio a Caiano e Comune di Carmignano, circa 26 mila euro ciascuno) ad un costo finale di € 490.000 (rincari causati da riconsiderazioni dell’opera rispetto al progetto iniziale bocciato in fatto di sicurezza dalla Regione e, solo successivamente, per l’aumento dei costi materie prime).

6 anni che rappresentano esattamente il periodo stimato per realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina. Senza dover citare il nuovo ponte di Genova che è stato costruito in appena 1 anno.

Già nel 2018 (periodo ante-covid) vi erano le condizioni per procedere celermente nella progettazione e realizzazione di una modesta quanto, strutturalmente insignificante passerella.

Il primo schema di accordo sottoscritto tra i comuni (2018) , prevedeva che fosse il Comune di Poggio a Caiano capofila , nella persona del Responsabile dei Servizi tecnici del Comune regolante i rapporti tra le due Amministrazioni relativamente alla realizzazione del progetto medesimo, ma dopo due anni di buio ad inizio 2020 il Comune di Poggio a Caiano, a seguito di una riorganizzazione dell’ufficio tecnico considera che il personale neo assunto non fosse al corrente di gran parte del procedimento avviato negli anni precedenti e che pertanto si fosse reso opportuno procedere ad investire, diversamente da quanto precedentemente stabilito, il Comune di Carmignano nel ruolo di “capofila” del progetto, attesa la presenza continuativa e stabile del responsabile del Settore 5 – Arch. Gianluca Niccoli.

Non finisce qui, a dicembre 2022 il comune di Carmignano gira nuovamente la palla in mano al Comune di Poggio a Caiano facendo slittare ulteriormente la partenza del cantiere prevista dall’amministrazione non oltre novembre 2022 e conclusione lavori per giugno 2023.

In definitiva l’opera costerà alle casse comunali oltre 150 mila euro per ciascuna Amministrazione a fronte dei 25 mila inizialmente stanziati.

Emerge con oggettiva chiarezza tutta la superficialità e l’improvvisazione di questa Amministrazione nella gestione delle risorse di bilancio e la pessima capacità di programmazione in maniera condivisa anche con gli uffici tecnici. Senza parlare della completa assenza, ormai tristemente ricorrente, di qualsiasi coinvolgimento della cittadinanza su determinati progetti.

I ritardi colposi della “Amministrazione Puggelli” rischiano anche di far scattare importanti penali economiche a carico del Comune (e quindi dei cittadini) sui Fondi Europei già riscossi, se l’opera non verrà conclusa entro Luglio 2023.

È chiaro che questa Amministrazione abbia un pessimo rapporto con le piste ciclabili. Eppure l’esperimento della pista di Poggetto (monumento all’inutilità) avrebbe dovuto insegnare qualcosa.

Non abbiamo nulla contro le ciclabili, anzi, nel nostro programma ci sarà l’implementazione delle infrastrutture per chi decide di muoversi in bicicletta, come ad esempio l’installazione di rastrelliere così da non costringere i cittadini a “legare” i propri mezzi ai pali della segnaletica, e di colonnine per la ricarica delle e-bike.

Certi progetti vanno però realizzati con criterio e soprattutto con il coinvolgimento dei cittadini che, siamo certi, hanno molto da obiettare sulle scelte in tema di viabilità prese in questi anni.

La cosa che più fa dispiacere è che molti dei fondi disponibili a Bilancio sono stati “sprecati” inutilmente in opere di dubbia utilità, mentre potevano essere destinati ad altre esigenze come strumenti di aiuto concreto per le famiglie e le imprese in difficoltà.

Riccardo Palandri, Candidato Sindaco

Lista Riccardo Palandri Sindaco per Poggio