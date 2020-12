poggio a caiano. QUANDO LA BEATA MARGHERITA FONDO’ LE “MINIME”

Il 15 dicembre 1902 l’Istituto religioso ebbe inizio. A fondarlo a tre ragazze: Marianna, Maria, Redenta. Martedì 15 dicembre 2020 ore 21 diretta Facebook dalla cappella di fondazione

POGGIO A CAIANO. Nuovo appuntamento, a Poggio a Caiano (provincia di Prato e diocesi di Pistoia), nel cammino delle suore “Minime del Sacro Cuore” verso il primo centenario (8 agosto 2021) dalla morte della loro fondatrice, la Beata Margherita Caiani: un appuntamento, in era Covid, “a distanza”.

Questo martedì 15 dicembre (ore 21) dalla cappella di fondazione, interna al grande istituto che ospita la casa madre di queste religiose francescane, una diretta Facebook diffonderà la preghiera di queste suore riunite dentro e vicino a uno spazio per loro assai significativo: la cappella di fondazione.

È la piccola stanza dove Marianna (la futura beata) con l’amica Maria Fiaschi già dal 1894 accolsero i bambini del Poggio. E li accolsero non solo per insegnar loro “a leggere, a scrivere e a far di conto” ma anche “a far conoscere e amare Iddio”.

Già due anni dopo, nel novembre 1896, le tre giovani (nel frattempo si era aggiunta Redenta Frati) si stabilirono in via definitiva in questa stanza, presa in affitto, e qui iniziarono la loro vita in comune dedicando il proprio tempo alla educazione dei bambini e alle visite ai malati e alle persone sole.

Qui, ai primi del dicembre 1902, fu celebrata la prima Messa e il successivo 15 le tre ragazze videro realizzarsi il loro sogno: vestire l’abito religioso che, a quel tempo, segnava l’inizio della vita religiosa. Questo – conferma l’attuale Madre Generale, suor Salvatorica Serra – “possiamo dunque dire che è l’inizio istituzionale del nostro istituto”.

Martedì 15 dicembre di 118 anni dopo, nel pieno di una pandemia, alcune suore saranno riunite in preghiera in questa piccola stanza, oggi cappella, mentre le altre, nel rigido rispetto delle regole Covid, seguiranno, a distanza, nei corridoi e nelle altre stanze.

“In tempi normali – conclude suor Salvatorica – questo sarebbe stato un momento pubblico, aperto a tutti, mentre oggi possiamo affidarci alla tecnologia di uno streaming diffuso via internet tramite il profilo facebook dell’Istituto”. Sarà una breve celebrazione della Parola con alcuni testi sacri nonché lettere e documenti di quel periodo storico.

Il cammino verso il primo centenario dalla “salita in Cielo” di madre Caiani è iniziato lo scorso 8 agosto con una Messa presieduta dal vescovo di Pistoia, Fausto Tardelli. Venne anche data lettura di un messaggio inviato da papa Francesco. Si sono poi svolti tre momenti pubblici di preghiera, in altrettanti luoghi a forte impatto simbolico per il ricordo di madre Caiani: la Misericordia poggese e le parrocchie di Santa Cristina e di Bonistallo. Iniziative vengono effettuate anche in tutti i conventi, in Italia e nel mondo, dove oggi operano le “Minime” poggesi.

