POGGIO A CAIANO RENDE OMAGGIO ALLA MEMORIA DI PAOLINO TADDEI

Giovedì 27 ottobre alle 17,30 un incontro aperto a tutta la cittadinanza

POGGIO A CAIANO. In occasione dei 100 anni dalla Marcia su Roma, il Comune di Poggio a Caiano ricorda il Ministro degli interni di allora, Paolino Taddei, nato a Poggio a Caiano nel 1860 e morto a Firenze nel 1925. Taddei fu protagonista di eventi decisivi negli anni della crisi e della caduta dello stato liberale: predispose infatti un decreto, che il Re Vittorio Emanuele III aveva promesso di firmare, per dichiarare lo stato d’assedio e bloccare così i fascisti che stavano arrivando a Roma; la mattina del 28 ottobre 1922 il re però cambiò idea, rifiutandosi di firmare il decreto e aprendo così la porta al regime.

“A 100 anni dalla Marcia su Roma – dichiarano il sindaco Francesco Puggelli e l’assessore alla cultura Giacomo Mari – è doveroso rendere omaggio a chi fece tutto ciò che era in suo potere per contrastare lo squadrismo e l’ascesa del fascismo. Purtroppo Taddei è stato a lungo dimenticato ma oggi è nostra responsabilità, come cittadini e come amministratori, ricordare la sua figura, quella di uomo delle istituzioni, prima come Prefetto e poi come Ministro dell’interno, in prima linea per la difesa dello stato liberale.”

Le commemorazioni inizieranno giovedì 27 ottobre alle 17:30 presso le Scuderie medicee (sala Tribolo) con un incontro aperto a tutta la cittadinanza moderato dal giornalista Mauro Banchini; interverranno Barbara Taverni, dottore di ricerca in “XX secolo: politica, economia, istituzioni”, e Giacomo Mari, assessore alla cultura del Comune.

Grazie all’iniziativa del giornalista Banchini ed al coinvolgimento dei parenti di Paolino Taddei, recentemente è stata identificata la sepoltura dello stesso Taddei nel cimitero della Misericordia in Via Campisanti a Pistoia: il comune di Poggio a Caiano ha quindi deciso di rendere omaggio alla memoria dell’ultimo ministro dell’interno dell’Italia liberale esattamente 100 anni dopo la marcia su Roma, recandosi presso la sua tomba.

La commemorazione, a cui parteciperanno il sindaco Francesco Puggelli e l’assessore alla cultura Giacomo Mari e l’assessore regionale ai rapporti con gli enti locali Stefano Ciuoffo, sarà venerdì 28 ottobre alle 9.30.

[comune di poggio a caiano]