poggio. A CONCLUSIONE I LAVORI ALLE SCUOLE “MAZZEI”

L’assessore Cataldi; “Lo sforzo dell’amministrazione è stato quello di provvedere al rientro degli alunni in totale sicurezza e di garantire il regolare svolgimento delle lezioni”

POGGIO A CAIANO. Scuole “Mazzei”, lavori in tempo record. Soddisfazione in palazzo comunale per aver risolto un problema che si trascinava da tanto.

I lavori di messa in sicurezza, su indagini commissionate dalla precedente amministrazione ma consegnate solo a giugno, sono iniziati a fine agosto e stanno per essere terminati. Ad annunciarlo è l’assessore comunale all’istruzione Patrizia Cataldi che spiega nei dettagli il cantiere. “Ancora da terminare i lavori sul tetto che continueranno per i prossimi giorni nel pomeriggio, anche a scuola iniziata, in modo da garantire l’accesso al plesso scolastico agli studenti in totale sicurezza, anche dal punto di vista sonoro. Lo sforzo dell’amministrazione comunale – prosegue l’assessore – è stato quello di provvedere al rientro degli alunni in totale sicurezza e, al tempo stesso, di garantire il regolare svolgimento delle lezioni senza alcuna penalizzazione nell’offerta formativa ed educativa dei ragazzi.

Per questo, quattro classi della scuola secondaria di primo grado ‘Mazzei’ sono state trasferite alla primaria ‘Lorenzo il Magnifico’ fino al termine dei lavori, che potrebbe essere prima del previsto, grazie anche alla solerzia e professionalità della ditta Nigro che sta eseguendo i lavori.

La ‘Mazzei’ non è l’unica scuola oggetto di lavori: anche alla scuola dell’infanzia “Pertini” sono in corso lavori di manutenzione ordinaria del tetto e altri interventi sono stati eseguiti sulla pavimentazione interna.

Per quanto concerne le lezioni pomeridiane dell’indirizzo musicale queste si svolgeranno nei locali della parrocchia del Ss. Rosario. “A questo proposito – spiega Patrizia Cataldi – ringraziamo don Sergio Cristo e il consiglio parrocchiale che hanno deliberato l’accoglienza dei ragazzi e degli insegnanti fino al termine dei lavori”.

Sempre inerente il tema scuola, quasi tutte le classi della primaria “Lorenzo il Magnifico” a partire da ottobre avranno la possibilità di fare educazione fisica presso il palazzetto dello sport di via Giotto. Questo grazie a una convenzione che verrà stipulata tra il Comune e Autolinee Toscane, azienda che trasporterà i bambini presso il palasport.

“Una situazione che aveva dell’assurdo – tuona la vice sindaco Diletta Bresci – gli studenti facevano ginnastica in un ambiente piccolo e non sicuro, ora invece avranno la possibilità di frequentare una struttura adeguata”. La vice sindaco esprime soddisfazione per la celerità di come sono stati eseguiti tutti gli interventi. Gli studenti – esordisce Bresci – hanno diritto a frequentare scuole sicure.

E questa amministrazione, con particolare attenzione, lavora senza sosta per garantire il meglio ai suoi concittadini. Infatti, ci siamo attivati fin da subito per cercare di risolvere problematiche che si trascinavano da troppo tempo e che nessuno aveva risolto. Quello che vogliamo – termina la vice sindaco – è garantire ai poggesi servizi che siano all’altezza dei contributi che pagano”.

[biagini — comune di poggio a caiano]