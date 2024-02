poggio. “A POGGIO LE IDEE CAMBIANO COME LE STAGIONI”

I consiglieri di opposizione: “Forestazione urbana, orgogliosi di vedere i frutti del lavoro fatto dalla giunta precedente. E chissà, magari torneranno anche i tulipani tanto criticati da Palandri”

POGGIO A CAIANO. Fra le tante eredità che l’amministrazione Puggelli ha lasciato a quella Palandri ci sono anche i 150 mila euro assegnati dalla Regione Toscana al nostro Comune su un progetto di “abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano”.

In parole povere si tratta di piantare, qui al Poggio, alberi e arbusti per ottenere più verde, più aree ombreggiate, maggiore sostenibilità ambientale, maggiore lotta al cambiamento climatico e anche maggiore bellezza in un territorio fortemente urbanizzato. Su uno specifico bando di Regione Toscana approvato nel luglio 2020, il Comune di Poggio partecipò aggiudicandosi un finanziamento per una spesa complessiva poi rideterminata in quasi 179 mila euro di cui, appunto, 150 mila provenienti dalla Regione con fondi europei. Si tratta di mettere a dimora oltre 370 alberi e 155 arbusti in 7 zone (vie Monticello e Filadelfia – vie Aiaccia, Indipendenza, dei Pini – viale Matteotti e piazza Di Vittorio – scuole Mazzei e vie Paganini, Vivaldi – piazza Taranto – Piazza XX Settembre – via Sottombrone).

“Siamo orgogliosi del fatto che il nostro impegno a favore della sostenibilità del nostro paese si possa finalmente vedere — affermano i consiglieri del Gruppo Poggio, Insieme! —. Quanto è stato seminato nello scorso mandato continua a portare frutto, nonostante tutto”.

Questo è proprio un bel frutto di concretezza amministrativa, tutto originato nel mandato del sindaco Puggelli, la cui giunta si occupò di realizzare il progetto, ottenere il finanziamento e fare tutto il resto compreso programmare per questo inverno la piantumazione. E non è certo l’unico: basta pensare ai 90 mila euro ottenuti dal Ministero dell’Interno e lasciati in eredità per migliorare gli infissi della scuola elementare del Poggio, poi utilizzati dal Sindaco Palandri come se fosse stato lui a ottenerli e senza fare un minimo cenno al fatto che, invece, venivano da chi lo aveva preceduto. Oppure i nuovi spogliatoi della scuola media Mazzei, di cui non si è più saputo nulla: progetto voluto ed iniziato durante l’amministrazione Puggelli e opera aperta sotto la guida Palandri. Trattasi di alcuni esempi, e potrebbero essercene altri.

Tornando al tema degli alberi, in questi giorni stiamo assistendo a premesse per mettere a dimora alberi e arbusti finanziati su quel bando. Se così davvero sarà, se cioè i nuovi amministratori riusciranno a non combinare qualche guaio rovinando il tutto, noi dell’opposizione saremo i primi ad essere lieti.

“Fa sorridere tuttavia — aggiungono i consiglieri di minoranza — notare come cambia il vento di Palandri e soci: oggi presentano la forestazione come un vanto (“prego, non c’è di che”), dimenticandosi però che hanno passato mesi, in campagna elettorale, a criticare qualsiasi progetto legato ai temi ambientali, come ad esempio quello dei tulipani, mentre ora hanno lanciato un bando per adottare le rotonde.

Chissà, magari in futuro arriveranno a piantare i tulipani anche loro! Ci rammarichiamo, però, solo di una cosa — conclude l’opposizione —: se la Giunta Palandri non avesse deciso di smontare l’area di sgambatura cani da viale Matteotti, questa sarebbe stata ombreggiata dalle nuove piantumazioni; pronta per la prossima stagione estiva. Ennesimo esempio di scarsa lungimiranza dell’attuale maggioranza”.

