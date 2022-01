poggio. ACCESSO CONSENTITO SOLO CON GREEN PASS BASE PER GLI UFFICI COMUNALI

Da martedì 1 febbraio

POGGIO A CAIANO. Dal 1° febbraio l’accesso agli uffici comunali è consentito solo con green pass base, come per molte altre attività o servizi.

Rientra tra le eccezioni la Polizia municipale, ai cui uffici è possibile accedere anche senza green pass esclusivamente nel caso di attività istituzionali indifferibili o di prevenzione e repressione degli illeciti.

Si ricorda invece che per le biblioteche è necessario il green pass rafforzato.

