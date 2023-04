poggio. ALIA, AL VIA IL NUOVO SERVIZIO DI ECOFURGONE

Da oggi,13 aprile, il mezzo sarà a disposizione dei cittadini in piazza della Riconciliazione

POGGIO A CAIANO. Il mezzo appositamente attrezzato di Alia Servizi Ambientali SpA, che consente di gestire al meglio anche il conferimento di rifiuti “particolari” che non possono essere conferiti con il servizio di raccolta ‘porta a porta’, arriva nel Comune di Poggio a Caiano.

Da oggi, 13 aprile, ogni secondo giovedì del mese, l’Ecofurgone di Alia sarà attivo, in piazza della Riconciliazione, ingresso COOP, in occasione del mercato del mattino (orario 08.00-12.00).

All’Ecofurgone possono essere conferite diverse tipologie di rifiuti, come olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce di stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc.), contenitori smalti, impregnanti legno, diluenti, solventi, acidi purché chiusi e contrassegnati da etichettatura originale leggibile, contenitori vuoti di fitofarmaci e farmaci scaduti.

La consegna dei materiali è molto semplice: è sufficiente portare con sé i rifiuti di cui ci si vuole disfare e consegnarli all’addetto del mezzo.

«Quello dell’Ecofurgone è un servizio molto importante che dà un ulteriore slancio al porta a porta e alla raccolta differenziata, una novità che semplifica maggiormente il conferimento di rifiuti speciali per la cittadinanza — ha commentato l’assessore all’Ambiente del Comune di Poggio a Caiano —. Vogliamo ringraziare Alia per la disponibilità e l’attenzione che continuamente rivolge al nostro territorio».

Con l’occasione, Alia informa che per i rifiuti di grandi dimensioni (ingombranti come grandi elettrodomestici, mobili, etc., ) è attivo il servizio di ritiro a domicilio, gratuito per le famiglie.

Per prenotarlo, è sufficiente contattare i numeri utili, 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e da rete mobile), attivi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30 oppure utilizzare l’area Clienti cui si accede dal portale www.aliaserviziambientali.it, oltre alla possibilità di consegna presso gli gli ecocentri Alia.

Si ricorda, infine, ai cittadini che per avere aggiornamenti sul servizio è possibile consultare la sezione dedicata sul portale aziendale, ww.aliaserviziambientali.it, e la APP Junker scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android.

[alia spa – servizi ambientali]