poggio. ALLOGGI ERP: RIAPRE LO SPORTELLO AL PUBBLICO

È possibile presentare le domande per partecipare al Bando provinciale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp)

POGGIO A CAIANO. Lo sportello per il supporto alla compilazione delle domande Erp riapre. Prenotazioni al numero telefonico 0558701285.

Il Bando provinciale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (Erp) è prorogato fino al 23 febbraio 2021.

Il Comune di Prato pubblica, almeno ogni 4 anni, un bando provinciale per l’assegnazione di case popolari, valido per tutti i comuni della provincia di Prato.

Gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), o case popolari, sono abitazioni di proprietà pubblica che vengono concesse in affitto, a canone determinato in base al reddito del nucleo familiare, a coloro che non sono in grado di reperire autonomamente un alloggio sul mercato libero.

L’assegnazione di una casa popolare si può ottenere soltanto partecipando al bando ed entrando a far parte della graduatoria generale.

Criteri, requisiti e modalità operative sono definite dal Bando provinciale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

