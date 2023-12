poggio. APERTA LA PISTA DI PATTINAGGIO SU GHIACCIO

Il sindaco Riccardo Palandri: “Una attrazione per tutti in queste festività natalizie”. Cresce l’attesa per il villaggio di Babbo Natale

POGGIO A CAIANO. Con qualche giorno di ritardo a causa di un inconveniente tecnico, è stata inaugurata la pista di pattinaggio su ghiaccio in via Risorgimento. L’attrazione di punta delle festività natalizie a Poggio a Caiano. Organizzata dal Comune insieme alla Pro Loco, la pista resterà aperta fino al 7 gennaio 2024.

“E’ un’attrazione per tutti – commenta il sindaco Riccardo Palandri – Possono pattinare i bambini e, ovviamente, anche gli adulti. Penso poi agli studenti che durante le festività saranno liberi dagli impegni scolastici e potranno divertirsi insieme pattinando sul ghiaccio”.

Con una capienza massima di settanta persone, la pista è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 15 fino alle ore 22, il sabato e la domenica dalle 10 a mezzanotte. Dal 24 dicembre al 7 gennaio resterà aperta tutti i giorni dalle ore 10 a mezzanotte. E per il 31 dicembre apertura straordinaria dalle 10 del mattino fino alle tre di notte per passare l’ultimo dell’anno pattinando sul ghiaccio.

Intanto, cresce l’attesa per l’arrivo del villaggio di Babbo Natale. Che sarà allestito in via Risorgimento da venerdì 15 fino a domenica 17 dicembre (con orario 8-21).

Nelle stesse date, sempre in via Risorgimento, mercatino di Natale. Stands di Misericordia, Alpini e Tinaia.

E domenica 16 mercatino di Natale in piazza Santissimo Rosario con il ricavato devoluto in beneficenza e poi canti di Natale a cura dei bambini dell’istituto “Sacro Cuore”.

[biagioni — comune di poggio a caiano]