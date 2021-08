poggio. APERTI TUTTO IL MESE DI AGOSTO IL MUSEO SOFFICI E LA BIBLIOTECA INVERNI

La biblioteca seguirà un orario ridotto mentre il museo rimarrà aperto il fine settimana e nei giorni festivi

POGGIO A CAIANO. Restano aperti per tutto il mese di agosto il museo Ardengo Soffici e la biblioteca comunale F. Inverni: quest’ultima seguirà un orario ridotto e riprenderà dal 1 settembre l’orario regolare.

Il Comune di Poggio a Caiano ha scelto di tenere aperta la biblioteca per tutta l’estate, così da offrire agli studenti un luogo in cui poter studiare a tutti i cittadini la possibilità di prendere in prestito i libri anche durante le vacanze.

Proprio per agevolare gli utenti che si spostano da Poggio per le ferie, tutti i prestiti estivi avranno una durata di due mesi anziché uno. Per usufruire della sala studio e per la consultazione diretta degli scaffali resta attivo il consueto servizio di accesso su prenotazione, tramite il portale eAgenda sul sito web del Comune, vista la necessità di mantenere gli accessi contingentati.

Per il prestito è sempre possibile scrivere una email a biblioteca@comune.poggio-a-caiano.po.it.

La biblioteca sarà aperta il lunedì ed il sabato dalle 9 alle 13, dal martedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.

Il museo sarà aperto dal giovedì alla domenica ed i giorni festivi, dalle 10 alle 13

[comune di poggio a caiano]