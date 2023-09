poggio. CAMPER SANZIONATO PER IL MEDESIMO ARTICOLO NEL GIRO DI UN MESE

Il comandante della Polizia Municipale Matteo Maria Berti: “Il nostro obiettivo primario resta quello di contrastare il verificarsi della sinistrosità”

POGGIO A CAIANO. Domenica scorsa, durante un pattugliamento delle diverse arterie viarie del Comune di Poggio a Caiano, la locale Polizia municipale ha redatto un verbale di accertamento a carico del proprietario di un veicolo in sosta in via Lombarda privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile. Da accertamenti presso la Motorizzazione MCTC l’assicurazione del camper risultava scaduta il 29 agosto 2023.

Il veicolo, in assenza del proprietario, è stato affidato al custode acquirente convenzionato SGM che ha provveduto a trasportarlo nella depositeria autorizzata dalla Prefettura di Prato, tramite carro attrezzi.

“Particolare di rilievo anche vista la pericolosità della violazione statica – spiega Matteo Maria Berti comandante della locale Polizia municipale — è che il camper era stato già sanzionato per il medesimo articolo (193 comma 2) lo scorso 21 luglio per poi essere dissequestrato il 27 luglio al momento della stipula dell’assicurazione e pagamento della stessa”.

Il mezzo sarà rimesso nella disponibilità dell’avente diritto quando il proprietario avrà provveduto, entro 60 giorni, al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.732,00 oltre alle spese di prelievo, trasporto e custodia nonché al pagamento del premio di assicurazione per almeno 6 mesi.

Al verificarsi delle condizioni del dissequestro seguirà poi obbligatoriamente la sanzione accessoria del fermo amministrativo dello stesso camper per ulteriori 45 giorni.

In assenza di ciò e in mancanza di ricorso da parte del proprietario, il verbale redatto costituisce già titolo esecutivo per la confisca del veicolo con spossessamento definitivo della proprietà.

“Inoltre – aggiunge il comandante Berti—- nel caso di seconda violazione nel biennio di veicolo non assicurato (come successo in questo caso) la Prefettura dispone discrezionalmente la sospensione della patente da uno a due mesi. Quindi le gravi violazioni reiterate nel brevissimo periodo temporale e attentamente accertate durante i controlli nel centro e nelle zone periferiche di Poggio a Caiano, oltre alla forte visibilità e presenza della divisa sul territorio come richieste dal sindaco Palandri, hanno comportato sanzioni pecuniarie e accessorie e punito violazioni fortemente pericolose per il verificarsi della sinistrosità che è obiettivo primario dell’amministrazione comunale e della Polizia municipale del Comune mediceo contrastare quotidianamente”.

[biagioni — comune di poggio a caiano]