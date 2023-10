poggio-carmignano. SI INAUGURA LA PASSERELLA SUL TORRENTE FURBA

Il sindaco di Poggio a Caiano Palandri: “Al mio insediamento da sindaco ho trovato il progetto di quest’opera che adesso è pronta per essere inaugurata”

POGGIO — CARMIGNANO. Sarà inaugurata sabato 28 ottobre alle ore 10 la passerella ciclopedonale sul torrente Furba, nei territori di Carmignano e Poggio a Caiano. All’evento saranno presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e i sindaci di Carmignano e Poggio a Caiano. Prima del taglio del nastro ci sarà una performance artistica di Francesca Stampone. Gli ingressi per raggiungere la passerella sono dalla strada statale e da via Cegoli (a piedi o in bici). Al termine seguirà un rinfresco al parco museo “Quinto Martini” a cura del bio distretto del Montalbano.

La realizzazione dell’opera è partita nel febbraio scorso e ora è pronta per essere inaugurata.

Con un percorso ciclopedonale che collega il parco museo di Seano al ponte Manetti di Poggio a Caiano e da qui verso le Cascine di Tavola e verso l’area archeologica Montefortini di Comeana, passando per la villa medicea.

ll progetto rientra nei finanziamenti del Por Fesr 2014-2020, di cui sono stati assegnatari i Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano.

La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera è stata di 490 mila euro (contributo regionale 191mila euro e 143mila euro di investimento per Poggio e Carmignano).

“Al mio insediamento da sindaco ho trovato il progetto di quest’opera – commenta il primo cittadino di Poggio a Caiano Riccardo Palandri – Che adesso è pronta per essere inaugurata”.

Aggiunge il sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti: “Il nostro Comune è da sempre in prima linea nella promozione di un territorio sostenibile con stili di vita ecologici, la mobilità dolce è centrale per completare il quadro a cui si aggiunge il turismo lento che questo progetto promuove – spiega il primo cittadino di Carmignano – Un trait d’union fra natura, storia, cultura ed enogastronomia, un collegamento fondamentale per plasmare il parco della Piana e un primo asset di mobilità dolce dentro il distretto biologico”.

[comunicato congiunto comuni di poggio a caiano e carmignano]