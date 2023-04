poggio. CENA ELETTORALE AL “MESTOLO D’ORO” PER RICCARDO PALANDRI

Alla presenza di oltre 100 persone il candidato Sindaco del centrodestra ha illustrato i propri progetti

POGGIO A CAIANO. Ieri sera oltre 100 persone hanno cenato in compagnia del candidato Sindaco di Poggio a Caiano, Riccardo Palandri.

I tanti cittadini che sono stati presenti al Mestolo d’Oro hanno voluto dimostrare riconoscenza per l’impegno profuso in queste prime settimane di campagna elettorale e condivisione delle idee.

“È stato un primo incontro conviviale — commenta Riccardo Palandri — e le adesioni sono andate oltre le più rosee aspettative, tant’è che qualcuno è stato costretto a rinunciare per mancanza di posti.

Continueremo sicuramente anche con questo tipo di incontri informali nei quali, ho notato, le persone riescono ad esprimersi ed interagire in modo più naturale. Incontri che, tengo a precisare, non serviranno a finanziare la mia campagna elettorale ma solo a creare maggiori occasioni di confronto.

Ringrazio tutti i presenti e lo staff de Il Mestolo d’Oro per l’ottima cena e l’ospitalità.”

Comitato promotore

“Riccardo Palandri Sindaco per Poggio”