poggio. CENARE AL BUIO PER SCOPRIRE GLI ALTRI SENSI

Tutto esaurito per l’iniziativa promossa per domani venerdì 26 gennaio al Circolo Ambra da Diapason con l’Unione Ciechi e Ipovedenti di Prato

POGGIO. Sold out per la cena al buio promossa al Poggio da Diapason. I posti si sono subito esauriti, ma viste le tante persone in lista d’attesa gli organizzatori stanno pensando a un bis.

È una iniziativa che intende far riscoprire a tutti la bellezza degli altri sensi ma soprattutto far capire le difficoltà incontrate, nella vita quotidiana, da chi non vede. È il nuovo appuntamento di Diapason, associazione culturale tutta guidata da donne, che al circolo Ambra di Poggio a Caiano ha organizzato una iniziativa molto particolare in sinergia con lo stesso circolo e con l’UICI (Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti) sezione di Prato.

L’appuntamento è per le ore 20 di domani venerdì 26 gennaio: in un ambiente del tutto oscurato e dunque privo di luce i partecipanti saranno guidati da camerieri non vedenti alla scoperta degli altri sensi in un percorso, senza vista, alla riscoperta di tatto, olfatto, udito e gusto.

Il costo della cena (antipasto, due primi, acqua, vino, dolce: 25 euro) sarà devoluto all’associazione UICI per il sostegno delle loro attività. Scopo principale è ridurre la distanza psicologica tra chi ha perso il bene prezioso della vista e chi non ha tale handicap provando, solo per qualche ora, quello che una persona cieca vive ogni giorno.

Per quanto riguarda le attività di Diapason, pochi giorni fa bambini e genitori si sono ritrovati al Poggetto (circolo Arci) per “leggimi ancora”: un laboratorio con albi illustrati per far riscoprire il valore dell’amicizia attraverso la bellezza della neve.

[banchini — diapason]