poggio. CIMITERI, IL SINDACO ACCUSA L’OPPOSIZIONE. LA LEGA E FDI: PRONTI A QUERELARLO

NESSUNA VERGOGNA.ECCO PERCHÉ ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️Succede che una mattina l’ingresso del cimitero venga deturpato in questo modo, con un cartello affisso in nottata di nascosto da chi poteva tranquillamente scegliere la strada del confronto a viso aperto, alla luce del sole. Il lavoro fatto in queste settimane parla per noi: ci siamo dati da fare senza risparmiarci, l'abbiamo fatto mettendoci la faccia e seguendo la linea della trasparenza anche quando abbiamo dovuto fare scelte, magari impopolari, guidate sempre e soltanto dalla VOLONTÀ di TUTELARE la SALUTE DI TUTTI. 👉Lo abbiamo fatto spiegandole e condividendole con tutti voi con la coerenza e la consapevolezza di chi sa quanto fossero enormi gli sforzi che nei mesi di lockdown abbiamo fatto tutti insieme, come comunità.👉 Lo abbiamo fatto seguendo sempre il parere degli esperti. Pareri che non possono essere ignorati da un giorno all’altro. Come da un giorno ad un altro non possiamo e non dobbiamo fare finta che l'EMERGENZA SIA FINITA come per magia. Non solo: lo stesso Ministero della sanità, con i suoi esperti, include i cimiteri tra i luoghi ad alto rischio che dovranno essere tenuti sotto stretto controllo anche nei giorni successivi alla fine dell’emergenza (che speriamo arrivino il prima possibile ma che, purtroppo, sono ancora lontani).⏺ PERCHÈ TUTTO QUESTO? #Fase2 significa che stiamo gradualmente ripartendo ma che il virus, ancora in parte sconosciuto, è sempre qui tra noi. Seppur in numero fortunatamente contenuto, lo dimostra il fatto che anche in questi giorni sul nostro territorio si sono registrati nuovi casi. Di conseguenza dobbiamo ancora scegliere SENZA DUBBIO la linea della CAUTELA. Lo abbiamo fatto con i cimiteri, come nei giorni scorsi anche con gli orti sociali e ancora oggi nei nostri distretti sanitari. Luoghi dove spesso i nostri anziani – la popolazione purtroppo più colpita da questo virus – era ed è solita incontrarsi. Per evitare conseguenze, sapendo che non è facile, abbiamo chiesto ai nostri concittadini un ultimo sforzo. Molti Poggesi stanno rispondendo in modo ordinato e responsabile. Non è accettabile che qualcuno non lo faccia e che metta a rischio la ripresa di tutta la comunità. ❗️P.S. In questo breve video vi spiego meglio le ragioni della decisione, condivisa non solo dal Comune di Poggio ma anche da numerosi altri comuni in tutta Italia (anche vicini a noi e di diversi "colori politici", per quanto questo possa importare). Ovviamente non voglio pensare – come tutto farebbe credere – che dietro a questo cartello affisso di notte ci sia una bieca strumentalizzazione politica. Non voglio pensarlo perchè, quella sì che sarebbe una vergogna.

Geplaatst door Francesco Puggelli op Dinsdag 5 mei 2020