poggio. DAL 2025 APPLICHEREMO SUL TERRITORIO LA TARI CORRISPETTIVA

L’amministrazione comunale di Poggio a Caiano risponde alle critiche sollevate dalla minoranza in merito alla Tari

POGGIO A CAIANO. Alia nella bolletta del saldo Tari 2023, ha inserito una lettera cosiddetta “di cortesia” con la quale faceva presenti le motivazioni che hanno portato a inviare le bollette con un notevole ritardo.

Nel momento di emergenza alluvione il Consiglio dei Ministri aveva anticipato l’emanazione da parte di Arera (l’autorità competente, tra le altre cose, in materia di gestione dei rifiuti) di un decreto di sospensione della Tari per i Comuni colpiti dall’evento alluvionale.

Per questo motivo Alia aveva sospeso le attività di emissione delle bollette in attesa del decreto che non è mai arrivato. Quando è stato chiaro che non ci sarebbe stata alcuna sospensione, Alia ha ripreso la propria attività di emissione delle bollette che sono state consegnate con notevole ritardo.

Si fa presente, così come indicato nella lettera in questione, che comunque il cittadino ha 20 giorni di tempo per il pagamento dal ricevimento della bolletta anche se sulla stessa viene riportata una data di scadenza ormai superata.

Per quanto riguarda, invece, l’aumento dei costi e di conseguenza l’aumento delle tariffe Tari, il problema è enorme.

In attesa che vengano prese le decisioni inerenti al trattamento dei rifiuti, il nostro ente sta facendo il percorso per aderire alla “Tari corrispettiva”, una modalità di gestione del servizio che porterà a pagare per quanti rifiuti si producono e non secondo una tariffa standard.

Questo dovrebbe avvenire a partire dal 2025.

I Comuni sono competenti ad approvare gli atti che riguardano i regolamenti e le tariffe Tari, ma i costi, e di conseguenza le tariffe a copertura dei costi, sono definiti dall’autorità di ambito (ATO Toscana Centro) assieme al gestore del servizio (Alia).

“Non riesco a comprendere il gruppo di minoranza – dice il sindaco Riccardo Palandri — Prima di essere all’opposizione hanno governato per diversi anni. Dovrebbero sapere come funzionano le cose. Ed allora: perché certe domande?”

Infine, in merito alla mancanza di informazione su come comunicare i danni alla Regione derivanti dall’alluvione che la minoranza lamenta, l’amministrazione comunale fa presente di come più volte sul sito internet del Comune sia stata data comunicazione in merito.

[biagioni — comune di poggio a caiano]

