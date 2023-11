poggio. DISMESSA L’AREA SGAMBATURA PER CANI DI VIALE MATTEOTTI

Dopo le lamentele dei residenti. Ma ne nascerà una nuova con le medesime caratteristiche in via Lombarda

POGGIO A CAIANO. L’area sgambatura per i cani di viale Matteotti a Poggio a Caiano è stata dismessa. Dopo le polemiche dei residenti della zona che lamentavano schiamazzi notturni provenienti dallo sgambatoio, il sindaco Riccardo Palandri, attraverso un’ordinanza, aveva imposto un orario di apertura e chiusura della stessa area sgambatura per i cani (dalle ore 8 alle ore 21).

Adesso l’amministrazione comunale, come aveva annunciato, ha deciso di togliere lo sgambatoio di viale Matteotti. Che sarà spostato in via Lombarba.

La nuova area sgambatura avrà le stesse caratteristiche di quella dismessa. “Era una promessa che avevo fatto alle persone di viale Matteotti che avevo incontrato e che mi avevano manifestato il loro disagio – spiega il sindaco Palandri – La promessa è stata mantenuta.

Come Comune ci siamo attivati per venire incontro alle loro richieste. L’area sgambatura era stata realizzata in una zona troppo vicina alle abitazioni e le lamentele che ci erano pervenute erano comprensibili”.

Il nuovo sgambatoio di via Lombarda sarà aperto nell’arco di pochi giorni, il tempo necessario per le fasi di installazione della recinzione. Prossimamente nell’area sgambatura verranno collocati un fontanello per l’acqua, delle panchine e piantati degli alberi.

Lo sgambatoio resterà aperto 24 ore al giorno.

[biagioni — comune di poggio a caiano]