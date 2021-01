poggio. DOMANI APRE IL CANTIERE CHE RINNOVERÀ VIA CARMIGNANESE

Ecco tutte le informazioni sul cambio di viabilità

POGGIO A CAIANO. Quasi tutto pronto per l’avvio dei lavori che nei prossimi mesi porteranno alla completa riqualificazione di via Carmignanese, rendendola più sicura e illuminata. A partire da domani lunedì 11 gennaio inizierà infatti l’allestimento del cantiere.

Per consentire l’organizzazione dei lavori, un’apposita ordinanza firmata dalla Polizia Municipale di Poggio a Caiano, dispone che da lunedì 11 gennaio – fino al termine dei lavori — sarà vietata la sosta nel parcheggio senza sfondo tra il civico 78 e il civico 76 di via Soffici, così da permettere all’azienda che realizzerà l’opera di poter allestire la base.

Dal 18 gennaio, giorno dell’effettivo avvio dei lavori, ci sarà anche un cambio di viabilità per consentire di realizzare la prima parte dei lavori che interesserà il tratto che va dalla rotonda di via Aldo Moro all’intersezione con via Lombarda.

Dettagli cambio viabilità:

Dal 18 gennaio sarà in vigore il senso unico in via Soffici — nel tratto che va da via Lombarda alla rotatoria di via Aldo Moro – per chi va da Carmignano a Prato; sarà inoltre istituito il divieto di sosta e fermata in via Soffici dal civico 78 all’intersezione con via Melani.

Verrà in ogni caso garantita la possibilità di accesso alle abitazioni. Sempre da lunedì 18 il traffico in direzione Carmignano sarà deviato —ad esclusione dei mezzi pesanti – sul seguente percorso a senso unico: via Moro/via Jacopo Melani – via Rossini – via Puccini.

