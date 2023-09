poggio. DOPPIO SENSO IN VIA VITTORIO EMANUELE, IL SINDACO INCONTRA I COMMERCIANTI

Consegnata una petizione di firme che chiedono di lasciare la via a senso unico (in direzione Firenze)

POGGIO A CAIANO. Un incontro fra una delegazione di commercianti di via Vittorio Emanuele e il sindaco Riccardo Palandri. Oggetto: il parere contrario di chi ha un’attività commerciale nella strada in questione e dei residenti della zona per il ripristino della viabilità a doppio senso di marcia di via Vittorio Emanuele.

L’incontro si è tenuto in palazzo comunale alla presenza anche dell’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mastropieri e di tecnici comunali. La delegazione dei commercianti ha consegnato al sindaco le firme raccolte nei giorni scorsi per chiedere all’amministrazione di lasciare la via in questione a senso unico (in direzione Firenze).

Il sindaco ha ascoltato le richieste da parte della delegazione di commercianti e ha detto loro che valuterà le proposte pervenute. Le persone ricevute in Comune hanno espresso il loro timore circa inquinamento acustico e da polveri sottili. A tale proposito il sindaco ha dato la propria disponibilità a far installare una centralina per monitorare le polveri sottili.

L’intenzione di questa amministrazione comunale è quello di riportare via Vittorio Emanuele a doppio senso di marcia. Il ripristino è stato richiesto dalla Regione, competente su detto tratto di arteria viaria, e anche perché la strada in questione risulta essere una via importante per questioni di emergenza della Liquigas, che si trova nel territorio comunale di Signa.

Dopo l’incontro con una delegazione di persone di via Vittorio Emanuele, Riccardo Palandri valuterà la possibilità di convocare un tavolo con la Regione per parlare nuovamente della strada e per ora si è preso un mese di tempo in vista di eventuali modifiche.

Intanto, l’amministrazione comunale si sta adoperando per realizzare nuovi parcheggi vicini a via Vittorio Emanuele, così da permettere ai clienti dei negozi di poter parcheggiare il proprio mezzo nei paraggi. Nello specifico, nell’area ex Isidoro, in via Cioppi e poi è in programma la risistemazione di via Sott’Ombrone.

Infine, il primo cittadino risponde a chi sostiene che con l’istituzione del doppio senso di marcia su via Vittorio Emanuele verrà tolta la telecamera collocata all’inizio del ponte: “”Mai detta una cosa del genere”.

[biagioni — comune di poggio a caiano]