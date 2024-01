poggio. È SAMANTHA ARCANGELI IL NUOVO SEGRETARIO COMUNALE DEL COMUNE MEDICEO

Con dicembre è terminato per Giovanni Ducceschi l’incarico gratuito di consulente del sindaco. I ringraziamenti di Riccardo Palandri. “Con la dottoressa Arcangeli si è subito instaurato un rapporto di grande fiducia e collaborazione”

POGGIO A CAIANO. Alla fine del mese di dicembre, Giovanni Ducceschi, già ex vice-segretario del Comune di Prato, ha terminato il suo incarico di consulente del sindaco del Comune di Poggio a Caiano.

“Ringrazio il dottor Ducceschi per la professionalità e la disponibilità con cui in questi mesi ha svolto il suo incarico che, rammento, è stato a titolo gratuito – dice il primo cittadino di Poggio a Caiano Riccardo Palandri –

Il suo apporto si è rivelato di grande aiuto nel garantire un corretto ‘passaggio di consegne’ tra la precedente amministrazione e quella attuale. Formulo, quindi, al dottor Ducceschi i migliori auguri sia in ambito professionale che nella vita.

A novembre – termina il sindaco – ha preso servizio, come segretario comunale, la dottoressa Samantha Arcangeli, con la quale, fin dai primi giorni, si è subito instaurato un rapporto di grande fiducia e collaborazione”.

[biagioni — comune di poggio a caiano]