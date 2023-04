poggio. ELEZIONI 2023, MOLTI “CIVICI” IN LISTA CON RICCARDO PALANDRI

Il centrodestra ha presentato i propri candidati al consiglio comunale

POGGIO A CAIANO. Commercio, associazionismo, volontariato, scuola, professioni tecniche, giovani, sport, imprenditoria. E’ un mix di competenze messe a disposizione della cittadinanza la lista elettorale a supporto della candidatura a sindaco di Poggio a Caiano di Riccardo Palandri.

La squadra è composta da otto esponenti del mondo civico e da quattro candidati legati all’esperienza partitica di centrodestra. La scelta è ricaduta su nomi che possano rappresentare, ognuno nel proprio settore, un valore aggiunto per il territorio.

Gli otto esponenti civici sono: Piero Baroncelli, Renzo Breschi, Fabrizio Campanelli, Patrizia Cataldi, Chiara Guazzini, Mauro Mazzoni, Diletta Monni e Gianni Risaliti.

Mentre quelli legati ai partiti (ricordiamo che Palandri è sostenuto da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Partito Liberale Italiano, Udc, Noi Moderati – Italia al Centro e Popolo della Famiglia) sono Matteo Bonfanti, Valentina Lanzilotto (entrambi in quota Fratelli d’Italia), Diletta Bresci (Lega), e Alessandro Mancini (Italia al Centro).

I partiti hanno dato carta bianca a Palandri nella scelta dei candidati. Quest’ultimo ha così potuto individuare le figure che meglio si inserivano nella squadra elettorale, costruendo una lista il più rappresentativa possibile dei settori e della territorialità. “È una lista che rispecchia la mia idea di cambiamento di Poggio a Caiano – spiega Palandri —, un paese che ha al centro il merito, le competenze, la conoscenza dei problemi dei singoli rioni e l’amore per il territorio.

Ogni consigliere è stato scelto perché competente per il settore di merito. Ognuno ha contribuito in maniera essenziale alla stesura del programma elettorale”.

Palandri ricorda inoltre come abbia dovuto “fare anche delle scelte nella selezione dei consiglieri in lista”. E a tal proposito annuncia di avere deciso “di coinvolgere chi non è in lista per farmi da consigliere particolare su specifici progetti”.

Tornando alla composizione della lista, i candidati collegialmente hanno deciso di nominare capolista Diletta Bresci, e al secondo posto Valentina Lanzilotto. “Si tratta proprio di una questione di merito – aggiunge Palandri -ù—. Entrambe sono state cinque anni in consiglio comunale a Poggio a Caiano, si sono impegnate per migliorare il territorio facendo anche battaglie dure su ciò che non ha funzionato. È quindi corretto che il loro impegno venga premiato con un riconoscimento, seppur simbolico”.

Di seguito i candidati e una loro breve descrizione:

Renzo Breschi: 35 anni, imprenditore nel mondo del commercio a Poggio a Caiano, sposato con due figli. “Mi candido per provare a colmare la distanza che c’è tra il Comune e le partite Iva – dice -. Inoltre vorrei una Poggio a Caiano diversa per i miei figli”.

Piero Baroncelli: 65 anni, pensionato, da sempre impegnato nel mondo del volontariato. E’ presidente della Coop Castelnuovo, vicepresidente del circolo Csi Castelnuovo, presidente della Proloco di Poggio a Caiano e cassiere del gruppo Fratres di Poggio a Caiano.

Fabrizio Campanelli: 65 anni, geometra, è stato membro della commissione edilizia e urbanistica del Comune di Poggio a Caiano per due legislature, consigliere comunale dal 1988 per quattro legislature, ex responsabile della consulta dei soci della Bcc Carmignano.

Mauro Mazzoni: 56 anni, sposato con tre figli, impiegato, soccorritore e autista per la Misericordia di Poggio a Caiano, agente di commercio. E’ stato consigliere comunale per 19 anni e nel 2001 anche candidato sindaco. Conoscitore di tematiche sociali e sanitarie, si candida anche per migliorare l’impiantistica sportiva del territorio.

Patrizia Cataldi: 53 anni, sposata con tre figli, docente di matematica e fisica al Gramsci Keynes di Prato. Si occupa anche di didattica innovativa e di orientamento e formazione per i giovani.

Gianni Risaliti: 28 anni, avvocato, si occupa prevalentemente di diritto civile e commerciale. Amante dello sport. Si candida per dare supporto alle attività commerciali, sostegno alle imprese locali e spinta al mondo giovanile e dello sport.

Chiara Guazzini: 44 anni, docente di religione al Buzzi, sposata con tre figli. Si interessa di arte, letteratura e storia. E’ anche consulente grafologo con indirizzo peritale. “Poggio a Caiano è il luogo dove sono nata e dove ho deciso di crescere i miei figli – spiega -. E’ un paese che mi ha dato tanto ed è arrivato il momento di restituire il mio tempo e la mia dedizione perché il presente e il futuro di Poggio mi stanno a cuore”.

Diletta Monni: 29 anni, modellista in un’azienda di abbigliamento made in Italy. Da sempre attratta dalla sartoria e dall’artigianato. “Vorrei promuovere di più il nostro territorio attraverso eventi e strutture sia sportive che di svago – dice -, che coinvolgano maggiormente la popolazione (non solo di Poggio ma anche delle zone limitrofe) di tutte le età”.

Valentina Lanzilotto: 38 anni, impegnata in politica fin dai tempi del liceo, ha iniziato la militanza tra le fila di Azione Giovani, ed è stata eletta consigliere comunale per Fratelli d’Italia a Poggio a Caiano nel 2018. Ha lavorato in varie strutture sanitarie occupandosi della parte amministrativa e da luglio 2020 è soccorritore di livello avanzato alla Misericordia di Campo di Marte a Firenze. Durante il mandato di consigliere comunale ha protocollato da proponente 80 atti tra mozioni, interrogazioni, ordini del giorno, richieste di accesso agli atti e richieste di modifiche al regolamento comunale”.

Matteo Bonfanti: 23 anni, laureato in scienze politiche, studente magistrale in “Pratiche, linguaggi e culture della comunicazione” all’università di Firenze. Lavora come addetto alle vendite in una catena di abbigliamento sportivo e lifestyle. Amante dello sport, in particolare della pallamano, si candida per incidere nei settori dell’organizzazione d’eventi, sport, verde e salute.

Diletta Bresci: 32 anni, laureata in legge, ha un master per l’insegnamento di discipline giuridico-economiche. Lavora al Parlamento Europeo come assistente locale. Dal 2018 ricopre il ruolo di capogruppo dell’opposizione in consiglio comunale a Poggio a Caiano.

È al secondo mandato come consigliere della Provincia di Prato. Dal 2021 è componente della commissione Pari Opportunità in Regione Toscana. Nel tempo libero ama fare sport e leggere. Appassionata di storia contemporanea e arte moderna.

Alessandro Mancini: 45 anni, sposato con due figlie, carabiniere, appassionato di sport di squadra. Si candida per occuparsi di ambiente, territorio, sicurezza, servizio urbanistico e catastale, verde e agricoltura urbana.