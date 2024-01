poggio. FINESTRE NUOVE PER LA SCUOLA PRIMARIA LORENZO IL MAGNIFICO

L’assessore Cataldi: “Completeremo l’intervento investendo soldi propri per cambiare anche le finestre nei servizi e nelle altre stanze della scuola”

POGGIO A CAIANO. Anno nuovo, finestre nuove per la scuola primaria ‘Lorenzo il Magnifico’ di Poggio a Caiano.

Grazie alla legge finanziaria 160 del 2019, che prevede interventi di efficientamento energetico, compresi interventi di edilizia pubblica per tutte le annualità fino al 2024, sono state posizionate finestre nuove che rispettano le recenti norme sulla sicurezza e di efficientamento energetico nelle aule di tutte la classi della scuola primaria ‘Lorenzo il Magnifico’.

Già in precedenza l’Ente aveva partecipato al bando posizionando finestre alla scuola media ‘Filippo Mazzei’. È stato cambiato anche il portone dell’ingresso principale.

Da parte dell’amministrazione comunale – spiega l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi – c’è l’intenzione di completare l’intervento investendo soldi propri per cambiare anche le finestre nei servizi e nelle altre stanze della scuola nonché di partecipare anche per il 2024 al bando per interventi su altre scuole visto che non è possibile utilizzare fondi ministeriali due volte per la stessa scuola”.

[biagioni — comune di poggio a caiano]