poggio. GENITORI IN RIVOLTA CONTRO L’AUMENTO DELLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI

In una petizione rivolta al sindaco Palandri raccolte 301 firme per chiedere una variazione urgente al bilancio

POGGIO A CAIANO. [a.b.] Un’autentica rivolta, fra i genitori di Poggio a Caiano, contro una delibera della giunta Palandri che aumenta le tariffe di scuolabus, mensa, nonché servizi di pre/post scuola.

Centinaia di firme sono già stato apposte (l’ultima cifra parla di 301 firme) in una comunicazione rivolta proprio al sindaco Palandri.

“Siamo un gruppo di genitori di alunni che frequentano le scuole nel Comune di Poggio a Caiano e siamo molto preoccupati di ciò che abbiamo letto sul giornale domenica 25 febbraio – questo il testo della lettera rivolta al sindaco – ovvero che dal prossimo anno scolastico ci saranno aumenti per i servizi scolastici”.

Citato l’atto amministrativo a supporto della notizia (la delibera di giunta numero 17 del 19 febbraio 2024) i genitori (“consapevoli che oggi mercoledì 28 febbraio ci sarà il Consiglio Comunale”) chiedono “una variazione urgente al bilancio che verrà approvato in quella sede in modo da abbattere tali aumenti”.

Si fa infine presente che “le famiglie non possono sobbarcarsi questi aumenti, soprattutto in questo momento storico, economico, sociale di grande difficoltà per tutti”.