poggio. GIOCHI VANDALIZZATI, RIMOSSE LE SVASTICHE

POGGIO A CAIANO. I giochi per i bambini nei giardini di via Toti a Poggio a Caiano sono stati vandalizzati con delle svastiche. Un gesto vergognoso e deplorevole che viene fermamente condannato dal sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri che nella mattinata di oggi lunedì 12 febbraio si è recato sul posto. Dove hanno fatto un sopralluogo anche i carabinieri. Il primo cittadino ha sporto denuncia contro ignoti.

Verranno visionate le immagini riprese dalle telecamere della zona affinché venga rintracciato al più presto l’autore (o gli autori) del vile gesto.

“Purtroppo – dice il sindaco Palandri – i giochi dei giardini di via Toti sono già stati oggetto di vandalismi con scritte di tutti i tipi; con le svastiche si è passato il limite. Non è tollerabile vedere questo simbolo del nazismo. E’ un gesto che offende tutti, che offende la nostra cittadina. Condanno fortemente questi atti che richiamano a forme di odio e di intolleranza che non ci appartengono”.

Il sindaco e l’intera amministrazione comunale si auspicano che fatti del genere non si verifichino mai più e che quanto prima si possa risalire ai vandali.

Gli operai comunali hanno già rimosso quei simboli non tollerabili.

