poggio. I TRE PONTI DELL’ASSESSORE DA 35 QUINTALI

Il gruppo consiliare Poggio Insieme interviene sui problemi del traffico e le dichiarazioni dell’assessore Mastropieri rilasciate in Consiglio Comunale

POGGIO. Restiamo sorpresi per la faciloneria e la inconsistenza con cui vediamo affrontare, dalla Giunta Palandri e dal suo assessore Mastropieri, problemi complessi: il traffico che attraversa Poggio in primis.

L’ultimo, bizzarro, episodio di superficialità ce lo consegna la risposta che Mastropieri ha fornito alla strumentale interrogazione della maggioranza. Da ricordare che l’ing. Mastropieri venne scelto dal sindaco proprio perché esperto, conoscitore del territorio e della materia.

Le braccia ci sono cascate quando lo abbiamo sentito dire che al Poggio, da ciascuno dei famosi “tre ponti di ingresso, valvole che devono lavorare in sincronia”, potranno entrare e uscire solo mezzi dal peso non superiore ai 35 quintali.

Non importa essere molto esperti per intuire l’assurdità di tale disegno. A parte che i ponti d’ingresso e uscita di Poggio sono quattro (Asse, Mulino, Furba, Tigliano), poi porre il limite di ingresso ad appena 35 quintali e su ciascuno dei ponti come se ciascuno di essi avesse le stesse caratteristiche, francamente non pare molto acuto. Non potranno più entrare, ad esempio i bus turistici o i camion per le aree produttive?

Magari l’ing. Mastropieri si è sbagliato, si è confuso, è andato nel pallone. Può capitare, ma allora sarebbe il caso si preparasse meglio, compreso sulla conoscenza effettiva delle strade d’ingresso al Poggio. Ha avuto 5 mesi di tempo e il suo sindaco, sulla viabilità, ha chiesto e ottenuto il voto su proposte “immediate”.

Aspettiamo, ad esempio, alla rotonda di Seano, la mirabolante deviazione di tutto il traffico proveniente da Pistoia verso la tangenziale pratese. Assessore Mastropieri, perché non l’ha ancora realizzata?

E perché, invece di dare la colpa ad altri tirando in ballo un incolpevole restyling della piazza XX settembre, non cominciate davvero a lavorare? Volete cambiare il traffico? Fatelo!

Sia pure per poco, voi avete vinto e adesso il governo della comunità è vostro. La bicicletta ce l’avete, ma purtroppo per adesso state dimostrando di non saperci neppure montare. Le sue parole sui “tre punti con tre ponti” e sui “35 quintali massimi per ogni ponte che deve lavorare in sincronia con gli altri” ne sono triste e – ci consenta – un po’ buffa riprova.

Dall’intervento dell’assessore Mastropieri sulla viabilità poggese. Consiglio Comunale del 23 ottobre 2023.

“Al Poggio entriamo sostanzialmente da tre punti, tre punti con tre ponti (Furba, Mulino, Asse): tre valvole che devono lavorare in sincronia. Non in dissincronia creando scompensi da qualche parte … Come Comune abbiamo indicato una soluzione, che noi riteniamo consona alle aspettative della cittadinanza: i tre ponti devono essere attraversati, in ingresso e in uscita, tutti e tre in egual modo e allo stesso livello di utilizzo. Abbiamo proposto 35 quintali per tutti e tre. Questa soluzione è stata approvata all’unanimità.

E quindi abbiamo fatto i passaggi successivi per arrivare ad una conclusione sulla viabilità. Soprattutto il nostro punto era quello del ponte al Mulino per ripristinarlo a doppio senso. Ovviamente in tutta questa soluzione via Cioppi sarà sicuramente percorsa a senso unico”.

Gruppo Consiliare “Poggio Insieme”

Consiglio Comunale

Comune di Poggio a Caiano