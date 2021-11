poggio. IL COMITATO TORNEO DEI RIONI PREMIA GLI ATLETI

Stasera si terrà la manifestazione “V per Vittoria”

POGGIO A CAIANO. Il comitato Torneo dei Rioni in collaborazione con C.S.D. 1909 organizza oggi domenica 28 novembre presso il campo sportivo “Martini” in via del Granaio 100 “V per Vittoria”. Saranno premiati alla presenza di Ciro Scognamiglio (La Gazzetta dello Sport) gli atleti da parte del comitato provinciale.

Interverranno Gabriele Benedetti (Campione italiano U23), Benjamin Thomas (Campione mondiale e olimpiaco su pista), Martina Alzini, Maria Giulia Confalonieri, Miriam Vece (Campionesse nazionali su pista).

La serata sarà condotta da Roberto Sardelli. Il programma prevede alle 19,30 la cena. Costo 20 euro – Bambini fino a 12 anni 10 euro.

Per info e prenotazioni 3351266266. Green Pass obligatorio.