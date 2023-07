poggio. IL COMUNE ASSEGNA I CONTRIBUTI ALLA PRATICA SPORTIVA

Le associazioni possono fare richiesta fino al 31 luglio

POGGIO A CAIANO. Le associazioni sportive hanno tempo fino al 31 luglio per richiedere i contributi ordinari comunali a sostegno dell’attività sportiva per l’anno 2022/2023.

Possono beneficiarne le associazioni sportive del territorio a carattere dilettantistico regolarmente iscritte all’Albo Comunale delle Associazioni Sportive, secondo i criteri stabiliti da apposito regolamento.

Le domande di contributo devono contenere:

– i dati identificativi del legale rappresentante;

– i dati identificativi della associazione;

– il bilancio o rendiconto dell’associazione;

– l’elenco autocertificato delle discipline sportive organizzate dall’associazione con diretto riferimento dell’ambito in cui viene praticata;

– il numero degli atleti iscritti e di quelli tesserati, nell’anno sportivo precedente a quello della domanda, distinti per età e residenza;

– la relazione sulle attività svolte dall’associazione nell’anno sportivo precedente a quello della domanda.

Per informazioni: p.gioffredi@comune.poggio-a-caiano.po.it