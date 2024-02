poggio. IL TRASFERIMENTO DE “LA VISITAZIONE”, FDI SODDISFATTA

Il coordinatore di Fratelli d’Italia dei Comuni Medicei, Giovanni Sardi: “Quello di oggi è da considerarsi però solo un punto di partenza, non un traguardo”

POGGIO A CAIANO. Esprimiamo la massima soddisfazione per la scelta fatta dalla Diocesi di Pistoia, in sinergia con la Soprintendenza di Firenze, sulla futura e temporanea collocazione de ‘La visitazione’ del Pontormo, e delle altre opere minori situate nella Pieve dei Santi Francesco e Michele Arcangelo di Carmignano, che troveranno casa rispettivamente dentro la Villa Medicea e nella Palazzina reale di Poggio a Caiano.

In questi mesi abbiamo lavorato ininterrottamente e con ogni mezzo a nostra disposizione per arrivare ad una soluzione che tenesse in considerazione, tra i molteplici aspetti, la territorialità e l’indotto economico generato dal turismo legato alla presenza dell’opera del Pontormo sulle colline del Montalbano.

Quello di oggi è da considerarsi però solo un punto di partenza, non un traguardo, per due motivi: da un lato la scelta della Diocesi e della Soprintendenza responsabilizza, di fatto, le amministrazioni di Poggio e Carmignano a promuovere, oggi più che mai, percorsi comuni inerenti la vocazione turistica e culturale del nostro territorio, grazie al valore aggiunto rappresentato dalla Visitazione in mostra alla Villa Medicea come un trampolino naturale per tutto il Montalbano, dall’altro le condizioni strutturali della Pieve di San Michele, casa naturale dell’opera di Pontormo, richiedono un urgentissimo lavoro di reperimento fondi necessari alla ristrutturazione.

Obiettivo per raggiungere il quale entrambi i comuni dovranno giocare un ruolo attivo.

Il risultato di oggi, aspetto questo di particolare rilievo, non è il frutto di una ‘ripicca’ politica, come qualcuno sembra voler velocemente etichettare, ma è figlio di un’enorme mobilitazione territoriale durata mesi e mesi, che va oltre gli schieramenti, che ha trovato voce nelle istituzioni locali, nelle raccolte firme dei cittadini, nei consigli comunali, nelle assemblee pubbliche, e che ha avuto l’attenzione del governo grazie all’impegno dei nostri parlamentari, che ringraziamo tutti, in particolare quello dell’Onorevole Chiara La Porta.

Altrettanto grazie ai sindaci, ai consiglieri comunali, ai cittadini di Poggio e Carmignano che, superando le diffidenze e le differenze politiche, hanno guardato e lavorato nell’interesse esclusivo del proprio territorio.

Giovanni Sardi

Coordinatore Fratelli d’Italia Comuni Medicei