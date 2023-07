poggio. IN ARRIVO 400 MILA EURO PER LA PALESTRA DELLA MAZZEI

Il gruppo consiliare Poggio Insieme: “Il finanziamento arriva grazie ad un bando per l’impiantistica sportiva a cui aveva partecipato l’ex giunta Puggelli”

POGGIO. Il Comune di Poggio a Caiano si è aggiudicato un finanziamento regionale di 400 mila euro per la riqualificazione della palestra della Mazzei.

Ieri la Regione Toscana ha pubblicato la graduatoria dei destinatari delle risorse del bando sull’impiantistica sportiva e Poggio a Caiano è risultata sesta su oltre 160 domande inviate. Segno della grande qualità del lavoro svolto.

A presentare la domanda fu la giunta Puggelli con l’assessore Tommaso Bertini.

“Non sappiano se la giunta Palandri darà notizia di questo bel traguardo – affermano i consiglieri di opposizione — regalo, peraltro, che si è ritrovata senza sforzo e, nel caso, se arriverà addirittura ad assumersene il merito, ma riteniamo questo un traguardo importante per promuovere lo sport all’interno del nostro territorio”.

“Siamo orgogliosi del lavoro svolto sul fronte delle opere pubbliche – ha scritto il capogruppo di opposizione Francesco Puggelli sulla propria pagina Facebook – e i finanziamenti che continuano ad arrivare premiano la qualità di quel lavoro”.

“Se avessimo vinto questo bando – prosegue Puggelli – ci eravamo impegnati a investire le risorse “risparmiate” grazie al finanziamento regionale, per il sintetico al campo sportivo Martini. Quindi ora mi domando: la giunta Palandri come utilizzerà questi soldi in più dall’impiantistica sportiva (regalo della precedente amministrazione)? Noi monitoreremo dai nostri banchi dell’opposizione affinché queste risorse siano sfruttate per promuovere lo sport a Poggio a Caiano”.

“Dispiace – aggiungono infine i consiglieri d’opposizione—- ad esempio, che la Giunta Palandri, sempre pronta ad accusare chi c’era prima, non abbia partecipato a un altro bando, di rigenerazione urbana, che avrebbe potuto consentire al Comune un finanziamento fino a 600 mila euro per i lavori della nuova piazza XX settembre.

Sarebbe un peccato che lo avessero fatto per “ripicca” verso un progetto della precedente maggioranza perché perdere un finanziamento da 600 mila euro non fa un dispetto a noi ma alla comunità”.

Gruppo Consiliare

Poggio, insieme!