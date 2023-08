poggio. INCENDIO DI VIA LOMBARDA, ARRIVA L’ORDINANZA “CONTINGENTE E URGENTE” DEL SINDACO PALANDRI

I proprietari ed esercenti (delle attività svolte nei capannoni dove domenica scorsa ci fu un grande incendio) dovranno mettere in sicurezza quelle aree “a tutela della incolumità pubblica”

POGGIO A CAIANO. A seguito dell’incendio di via Lombarda di domenica scorsa il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri dopo il sopralluogo dei tecnici dell’Asl Toscana Centro, come richiesto dalla stessa, ha firmato una ordinanza — la n. 114 — “contingente ed urgente” per la tutela dell’incolumità pubblica mediante l’esecuzione di interventi urgenti di messa in sicurezza delle aree di proprietà privata. L’ordinanza è stata pubblicata ieri pomeriggio all’albo pretorio del comune.

Le analisi effettuate dal laboratorio Arpat sul materiale della copertura del tetto e del controsoffitto degli edifici hanno evidenziato come noto la presenza di amianto e per questo “lla base di tali primi risultati analitici risulta che tutto il materiale incendiato eve essere considerato contaminato da amianto e come tale deve essere gestito per la sua messa in sicurezza, movimentazione e smaltimento. Stessa cosa naturalmente per tutto il materiale ricaduto a terra all’esterno delle strutture”.

I proprietari e gli esercenti l’attività andata a fuoco in base all’ordinanza dovranno ora provveedere alla messa in sicurezza e alla bonifica dei materiali contenenti amianto disponendo, tra l’altro, con massima urgenza più approfondite verifiche ed opere di sistemazione “al fine di prevenire ed eliminare i pericoli per l’incolumità dei cittadini”.

“L’amianto – si legge nel testo – è un minerale cancerogeno per l’uomo e il cemento amianto soggetto all’azione di un incendio è considerato come amianto in matrice friabile;

In base alla ordinanza dovranno essere posizionate le transenne per impedire l’avvicinamento di mezzi e persone, le pannellature a chiusura di tutte le aperture sul fronte esterno degli edifici per impedire la dispersione del materiale presente all’interno degli stessi.

Si dovrà prevvedere da subuto a attuare tutti gli accorgimenti e quelle cautele atte alla messa in sicurezza delle strutture interessate dall’incendio, alla delimitazione segnalazione di tutta l’area interessata dalla presenza di materiali contenenti amianto (zone in cui è crollata a terra la copertura e zone limitrofe comprese tutte le aree esterne dove si possono ritrovare frammenti delle lastre di copertura).

Tali aree dovranno essere rese inaccessibili a mezzi e persone fino al momento della corretta e completa rimozione da parte di ditta specializzata di tutti i frammenti presenti nelle aree esterne agli edifici.

I provvedimenti relativi alla messa in sicurezza dei materiali contenenti amianto rimasti e che hanno subito frantumazioni o altre alterazioni, dovranno comprendere la bagnatura a bassa pressione e la copertura con teli di plastica in polietilene oppure il trattamento con idonei prodotti incapsulanti, onde evitarne la dispersione.

I proprietari dovranno poi provvedere a dare incarico nel più breve tempo possibile a ditta specializzata per la presentazione con procedura d’urgenza all’Azienda Usl Toscana Centro – U.F.C. Prato – di un piano di bonifica ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs 81/08 e smi, ed esecuzione della bonifica complessiva e di provvedere entro 90 giorni successivi all’approvazione del piano, previa resa disponibilità dell’accesso all’area a seguito di dissequestro giudiziario. Per le porzioni dell’immobile con coperture integre prima di riprendere l’usso dell’immobile dovrà essere presentata la documentazione attestante lo stato di conservazione delle coperture ancora presenti.

L’ordinanza

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]