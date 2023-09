poggio. INCONTRO FORMATIVO PER I GIOVANI DAI 18 AI 34 ANNI

Appuntamento il 13 settembre alle scuderie medicee

POGGIO A CAIANO. Mercoledì 13 settembre alle ore 16,30 presso le scuderie medicee (sala Tribolo) l’amministrazione comunale (assessorato all’istruzione e alle politiche giovanili guidato da Patrizia Cataldi), col patrocinio della Regione Toscana, organizza un evento informativo per giovani dai 18 ai 34 anni sulle scuole ad alta specializzazione tecnologica (ITS Academy), post diploma, della durata di due anni e finanziati dal ministero della pubblica istruzione.

“Tali scuole — spiega l’assessore Cataldi — sono nate per rispondere alle richieste del mondo del lavoro, del tessuto produttivo e delle imprese del territorio che sono in cerca di figure professionali altamente qualificate.

L’evento si inserisce nel programma dell’amministrazione comunale, attenta al futuro e alla formazione dei giovani del proprio territorio e prevede l’apertura, nei prossimi mesi, di un servizio informativo di orientamento per giovani dai 14 anni”.

All’incontro di mercoledì interverranno Stefania Cecchi, titolare di incarico di elevata qualificazione – programmazione e gestione della Regione Toscana, il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri e l’assessore comunale all’istruzione e alle politiche giovanili Patrizia Cataldi.

[biagioni -—comune di poggio a caiano]