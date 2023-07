poggio. INGRESSI, IL SINDACO PALANDRI AFFERMA IL FALSO

Poggio Insieme: “Durante i Consigli Comunali da lui presieduti, l’accesso senza barriere architettoniche al palazzo comunale era chiuso!”

POGGIO A CAIANO. Mai avremmo pensato che il sindaco Palandri diffondesse una menzogna – affermano i consiglieri del gruppo Poggio Insieme Centrosinistra — . In un comunicato stampa del sindaco Palandri, riportato dai giornali e dalla pagina ufficiale dell’Ente, questi ha dichiarato che durante i primi due Consigli Comunali l’ingresso laterale, quello privo di barriere architettoniche, era aperto. Inoltre, ha duramente contestato un consigliere regionale che lo aveva redarguito per questa chiusura, accusandolo di non essere informato sui fatti poggesi; quando, invece, il consigliere Melio aveva riportato la verità di quanto successo.

Esistono non poche testimonianze, oltretutto trasversali, — proseguono i consiglieri di opposizione — che smentiscono il sindaco: quell’ingresso laterale, durante queste assemblee pubbliche, era chiuso!

Oltretutto, un assessore ha risposto ironizzando che “erano state perse le chiavi”.

Mai avremmo pensato di scendere a questo livello: un sindaco, un pubblico ufficiale che rappresenta tutta una comunità, che dichiara il falso! Ogni cittadino a cui sono affidate funzioni pubbliche, sindaco del Poggio compreso, ha il dovere di adempierle con disciplina ed onore. Lo prevede la Costituzione ma, in primo luogo, lo prevede il buon senso. Ne va della stessa credibilità di chi occupa una funzione pubblica e di chi ha, oltretutto, prestato giuramento solenne davanti ai cittadini poggesi.

Arrivati a questo punto – concludono i consiglieri di minoranza —, il sindaco Palandri farebbe meglio ad ammettere di essersi sbagliato. Oltre all’aspetto della chiusura dell’accesso senza barriere architettoniche durante i Consigli Comunali, è spiacevole leggere dichiarazioni non vere da parte di un sindaco, e con il solo scopo di salvarsi la faccia sull’accaduto.

Gruppo Consiliare: “Poggio Insieme – Centrosinistra”