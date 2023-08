poggio. INTENSIFICATI I CONTROLLI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Il comandante Matteo Maria Berti: “Obiettivo primario della amministrazione comunale e della polizia municipale è contrastare il verificarsi della sinistrosità”

POGGIO A CAIANO. Prosegue alacremente su tutto il territorio poggese l’attività di controllo da parte della Polizia municipale, guidata dal comandante Matteo Maria Berti. Nel pomeriggio di lunedì 7 agosto, una pattuglia della Polizia Municipale di Poggio a Caiano ha effettuato un posto di controllo nell’ambito della sicurezza stradale in via Statale al Poggetto. L’attività era espressamente finalizzata al contrasto di comportamenti scorretti alla guida. Durante il servizio sono stati sanzionati due conducenti, uno residente a Poggio a Caiano e l’altro a Carmignano. “

Il primo trasgressore – racconta il comandante Matteo Maria Berti — è stato sanzionato per l’articolo 80 del Codice della strada per la mancanza di revisione obbligatoria del veicolo (era scaduta nel 2021) con verbale di 173 euro e annotazione sulla carta di circolazione. Il conducente ha potuto condurre il veicolo per la via più breve fino alla propria residenza in attesa di poter fare la corretta revisione periodica.

Lo stesso conducente è stato anche sanzionato con contestazione immediata per violazione dell’articolo 94 del codice della strada con una sanzione di 727 euro, in quanto in qualità di avente causa (in questo caso figlio, ndr) ometteva di comunicare entro il termine perentorio di 30 giorni al Dipartimento Trasporti Terrestri l’utilizzazione per oltre un mese del veicolo intestato alla madre quale persona deceduta nel 2021.

La carta di circolazione è stata immediatamente ritirata per invio alla Motorizzazione territorialmente competente. Si ricorda – specifica il comandante Berti — che l’eventuale circolazione durante il periodo di ritiro del documento di circolazione è punita con sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 2000 euro e fermo trimestrale del veicolo”.

L’altro conducente è stato sanzionato per l’articolo 126 (comma 11) del codice della strada in quanto al controllo è risultato guidare il veicolo con titolo abilitativo scaduto nel mese di marzo di quest’anno. La patente è stata subito ritirata al momento dell’accertamento e quindi trasmessa in Prefettura fino all’esito positivo della visita di conferma della patente stessa. Sanzione quest’ultima di 158 euro.

“Quindi, le tre violazioni accertate durante il posto di controllo nel centro di Poggio a Caiano oltre alla forte visibilità e presenza della divisa sul territorio – sottolinea il comandante Berti — hanno comportato un ammontare di oltre 1000 euro e punito violazioni pericolose per il verificarsi della sinistrosità (sicurezza dei veicoli e capacità alla guida) che è obiettivo primario dell’amministrazione comunale e della Polizia Municipale contrastare quotidianamente”.

[biagioni — comune di poggio a caiano]