poggio. INTERVENTI SUL PONTE A MULINO. DISPOSTA LA CHIUSURA ALLA VIABILITÀ DA LUNEDÌ 26 LUGLIO

Si entra nella fase due dell’intervento. Nel pieno rispetto del cronoprogramma, è stata prevista la chiusura alla viabilità per consentire l’intervento stradale

POGGIO A CAIANO. Nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito all’avvio dei lavori, prosegue spedito da parte della Provincia di Prato l’intervento di riqualificazione e ristrutturazione del Ponte al Mulino sulla Sp8 a Poggio a Caiano.

I lavori, che si sono resi necessari per ripristinare la piena funzionalità e sicurezza dell’importante infrastruttura viaria di Poggio, si avviano infatti verso la seconda fase dell’intervento che inizierà lunedì prossimo, 26 luglio.

Negli ultimi anni il ponte aveva mostrato segni di degrado diffusi, seppur non gravi, principalmente dovuti al traffico intenso, all’effetto delle piene dell’Ombrone e, soprattutto, riconducibili alla vetustà dell’opera, come confermato dalla campagna di rilevamenti effettuati durante l’estate scorsa.

L’intervento, che prevede investimenti complessivi per 550mila euro finanziati in parte dal Ministero dei Trasporti e in parte dalla Provincia di Prato, è stato avviato nello scorso mese di giugno e si concluderà entro settembre in modo da coprire il periodo dell’anno statisticamente meno piovoso ed evitare piene del torrente che potrebbero rallentare il cantiere.

La prima fase dei lavori strutturali, effettuati con l’installazione di un “By bridge” che ha consentito di intervenire in tutta sicurezza chiudendo solo parzialmente la carreggiata, ha visto un importante intervento di riqualificazione degli appoggi e delle travi del ponte. Le travi e i trasversi che sostengono l’impalcato sono stati ristrutturati, mentre gli sbalzi che sostengono i marciapiedi saranno, in questa fase, rinforzati attraverso elementi metallici in acciaio.

Dopo questa prima fase, adesso si procede verso il secondo livello di intervento, quello stradale, che riguarderà principalmente l’allargamento dei marciapiedi laterali in modo da migliorare la fruibilità mantenendo l’attuale dimensione della carreggiata. Gli attuali parapetti del ponte saranno demoliti e sostituiti da quelli nuovi. Dal lato interno, verso la carreggiata stradale, verranno poste le barriere metalliche di sicurezza per i pedoni.

L’intervento prevede anche la realizzazione di un nuovo parapetto in cemento armato sulla sponda in riva sinistra, della lunghezza di circa 5 metri, in sostituzione dell’esistente. Si provvederà, infine, alla impermeabilizzazione dell’impalcato dell’opera d’arte ed al successivo rifacimento del manto stradale.

Al fine di garantire il pieno svolgimento dei lavori, da lunedì 26 luglio e per tutto il mese di agosto sarà disposta la chiusura del ponte e la sospensione della circolazione veicolare a tutte le categorie di utenti con deviazione del traffico su itinerari alternativi individuati e segnalati in loco, quali la strada regionale Sr66 e la bretella di collegamento fra la Sr66 e la Sp8, anche per i veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e di soccorso e delle autoambulanze.

“Siamo perfettamente in regola con la tabella di marcia – spiega il presidente della Provincia e sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli – ed infatti, così come annunciato, ci apprestiamo ad effettuare la seconda fase dei lavori al Pone al Mulino, un intervento consistente e per il quale è necessaria la chiusura alla viabilità. Proprio come inizialmente previsto, lo faremo nel momento dell’anno in cui Poggio si svuota, così da arrecare il minor disturbo possibile a cittadini e agli automobilisti che potranno comunque percorrere la viabilità alternativa appositamente predisposta. Sono disagi che abbiamo cercato di ridurre al minimo e nel momento non solo meno congestionato dell’anno, ma anche quando l’Ombrone è più basso così che la portata d’acqua ridotta permetterà al cantiere di procedere più speditamente.

Qualche disagio che vale la pena sostenere per avere un ponte non solo sicuro e ammodernato, ma anche bello esteticamente. Non dimentichiamo – conclude Puggelli – che l’intervento comprende anche un significativo restyling estetico che lo rende omogeneo col Ponte Manetti, col contesto della Villa Medicea e delle Cascine di Tavola.”

“Tutta la progettazione e la tempistica – spiega l assessore ai trasporti e viabilità di Poggio a Caiano Tommaso Bertini – è stata pensata per ridurre al massimo le tempistiche e comprimere i disagi, e, come i fatti dimostrano siamo perfettamente in linea con i tempi stabiliti. La viabilità alternativa consentirà comunque di raggiungere il centro di Poggio e le attività commerciali di via Lorenzo il Magnifico. Ancora un pò di pazienza e a settembre avremo il nostro bel Ponte al Mulino pronto ad accoglierci di nuovo”.

