poggio. LA REGISTA EMANUELA MASCHERINI VINCE UN PREMIO ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA

I complimenti del Comune. A dicembre la terza edizione del festival “CineAtelier”, rassegna ideata e diretta dalla giovane regista poggese

POGGIO A CAIANO. L’assessore alla cultura del Comune di Poggio a Caiano Diletta Bresci fa, a nome di tutta l’amministrazione comunale, i complimenti a Emanuela Mascherini. La regista (anche attrice e scrittrice) ha vinto il premio come miglior regia per il suo cortometraggio Come la prima volta.

L’artista è stata premiata all’ottantesima mostra del Cinema di Venezia. Mascherini ha trascorso la sua infanzia nel comune mediceo e forte è il suo legame col territorio pratese. L’artista ha ideato a Poggio a Caiano il festival “CineAtelier” e a metà dicembre è in programma la terza edizione della rassegna con la presentazione di opere prime e seconde e dei cortometraggi realizzati dai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado “Mazzei” nell’ambito del laboratorio Il cinema è un gioco da ragazzi che ha visto Emanuela Mascherini come docente insieme a Stefano Amadio.

“Un bel modo di valorizzare il territorio poggese attraverso l’arte cinematografica – commenta l’assessore Bresci – L’artista, da poco reduce del premio a Venezia, ha vissuto qui nel nostro Comune e ha voluto fortemente questo rassegna che intendiamo proseguire. Annunciamo già che, in collaborazione con l’associazione ‘Cinema italiano’, il 15 e 16 dicembre prossimi ci sarà la terza edizione del festival ‘CineAtelier’, sotto la direzione artistica di Emanuela Mascherini”.

Soddisfatto anche il sindaco Riccardo Palandri: “Una poggese che si mette in evidenza più di quanto lo è già è un orgoglio per tutti noi – commenta il primo cittadino – Adesso aspettiamo presto Emanuela a Poggio a Caiano, così da poterle fare di persona i nostri complimenti per il suo lavoro di artista e per questo importante premio che ha da poco ricevuto e che va ad aggiungersi agli altri da lei vinti nel corso della sua carriera”.

[biagioni — comune di poggio]