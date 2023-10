poggio. LAVORI DI PIAZZA XX SETTEMBRE, DALLA MAGGIORANZA UNA BUGIA COLOSSALE PER NASCONDERE LA VERITÀ

Poggio Insieme!: “Le carte lo dimostrano: sul progetto il parere della Provincia, per conto della Regione, c’è ed è favorevole”

POGGIO. Leggiamo su alcuni articoli di giornale che avremmo — quando eravamo al governo della città — volutamente ignorato dei pareri negativi sul progetto della nuova piazza XX Settembre. “Le carte lo dimostrano: sul progetto il parere della Provincia, per conto della Regione, c’è ed è favorevole. Ecco le carte che lo dimostrano. Anche questa volta una bugia colossale per nascondere la verità.”

La realtà è completamente diversa da come la stanno cercando di dipingere l’assessore Mastropieri e il sindaco Palandri, che volutamente — o peggio furbescamente—- mentono sui pareri rilasciati dagli enti e confondono il progetto della piazza con la nuova viabilità, così da buttare fumo negli occhi ai cittadini che leggono le loro dichiarazioni al solo fine di trovare scuse.

Si appellano a finti cavilli legali per interrompere il cantiere, in modo da non avere “sensi di colpa” per il danno che così facendo arrecheranno a Poggio a Caiano.

Il parere favorevole della Provincia al progetto della piazza è datato 3 novembre 2021 e fu rilasciato a termine di una conferenza dei servizi che si chiuse positivamente. Questo significa che non esistevano ragioni di contrarietà ai lavori, altrimenti quale tecnico, ingegnere o geometra si sarebbe preso la responsabilità di un cantiere così importante?

Ma il sindaco e il suo assessore lo sanno bene, fa comodo a loro e a tutta la maggioranza fingere il contrario, così da deviare l’attenzione dal caos deleghe che hanno combinato e, soprattutto, dall’immobilismo che regna sovrano a Poggio da maggio scorso.

“Se il sindaco e i suoi assessori non hanno intenzione di portare avanti il progetto della piazza, che lo dicano apertamente — precisano i consiglieri di opposizione —. Se ne prendano la responsabilità, atti alla mano, e nei confronti dei cittadini. Quello che stanno facendo ora è cercare di accusare noi, così da avere una scusa pronta per tutte le conseguenze che deriveranno dall’interruzione del cantiere. E le conseguenze ci saranno inevitabilmente. Perché non sussistevano e, tuttora, non sussistono motivi per cui non fosse lecito assegnare i lavori e incaricare una ditta a svolgerli”.

Riportiamo qui di seguito un estratto della relazione tecnica del Progetto Esecutivo della piazza: “Il presente progetto persegue finalità di riqualificazione architettonica e dei luoghi.

Per gli aspetti riguardanti la viabilità tra cui sensi di marcia, divieti di accesso, gestione complessiva del flusso veicolare a larga scala, si rimanda a disciplina specifica e ad ulteriori e successivi atti demandati agli Enti proposti, che esulano dagli aspetti architettonici tipici dei presenti elaborati. L’intervento è finalizzato al miglioramento della fruizione degli spazi, in base alle esigenze della collettività che si evolvono nel tempo. Sarà facilitata la massima fruibilità dei luoghi da parte di utenti di qualsiasi fascia di età, grazie alla creazione di aree attrezzate atte ad accogliere persone con interessi diversi”.

Solo questo dovrebbe bastare a spiegare—- a chi finge di non averlo capito — che il progetto della piazza e quello della viabilità seguivano iter e pareri distinti. Il parere della Regione, e gli incontri fatti a seguire con assessore regionale e dirigenza regionale, avevano al centro le modifiche alla viabilità di un tratto di strada regionale.

Pareri che rimandavano ad ulteriori approfondimenti e che tuttavia venivano legittimamente superati con l’oggettiva necessità di mitigare i rischi per la salute pubblica causati dagli alti livelli di traffico, e quindi di smog, nel centro abitato. Ma questa è un’altra storia.

“Il progetto della piazza e quello della viabilità erano e sono indipendenti l’uno dall’altro — continuano i consiglieri —. Il progetto non impatta sulla viabilità, anzi lascia aperta la strada per tutte le ipotesi viarie che l’amministrazione Palandri riterrà opportuna. Mischiare i piani per raccontare una realtà distorta alla cittadinanza – concludono i consiglieri — è l’ennesima dimostrazione che questa giunta non ha alcuna idea di sviluppo per Poggio, se non distruggere quanto è stato fatto fin qui. La piazza che doveva essere già finita ormai è un triste cantiere abbandonato”.

