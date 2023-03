poggio. LAVORI SP11 “TRAVERSA DI CARMIGNANO”: SOPRALLUOGO DEL PRESIDENTE CALAMAI, INDIVIDUATE SOLUZIONI PER LIMITARE I DISAGI

Il presidente della Provincia di Prato insieme alla ditta incaricata dei lavori ha individuato soluzioni per limitare l’impatto sul traffico. Posticipato orario di inizio dei lavori al mattino per limitare disagi a studenti e pendolari

POGGIO A CAIANO. A seguito dei disagi registrati ieri mattina lungo la SP11 “Traversa di Carmignano” per effetto dell’inizio dei lavori di asfaltatura della rotonda tra Via A. Moro e Via A. Soffici, il presidente della Provincia Simone Calamai si è recato sul posto per effettuare un sopralluogo.

La Provincia, che ha sempre collaborato a stretto contatto con il Comune di Poggio a Caiano, si è mossa tempestivamente per limitare i disagi relativi alla circolazione e trovare soluzioni che possano ridurre al minimo i disagi per i cittadini.

“Quelli iniziati questa mattina sono lavori importantissimi per il Comune di Poggio a Caiano e per tutto il territorio della Provincia di Prato. Siamo consapevoli che i lavori realizzati in uno snodo veicolare così importante possono comportare dei disagi, come quello verificatosi questa mattina. Per questo mi sono recato personalmente a Poggio a Caiano per monitorare la situazione”.

“Insieme alla ditta incaricata dei lavori, ai nostri tecnici presenti sul posto e al Comune di Poggio a Caiano sono stati individuati una serie di accorgimenti per i prossimi giorni in modo tale da ridurre considerevolmente l’impatto sulla circolazione”- ha dichiarato il presidente Calamai.

Nello specifico, dalla giornata di oggi, martedì 21 marzo, a seguito dell’asfaltatura di buona parte della rotonda, sarà possibile entrare direttamente in Via Soffici e dirigersi in direzione Comeana dalla rotonda stessa.

Nella giornata di mercoledì, invece, è stato posticipato l’inizio dei lavori di alcune ore, in modo da facilitare l’ingresso delle scuole e dei pendolari.

Questi accorgimenti garantiranno l’avanzamento dei lavori per arrivare all’importante risultato di un tratto di viabilità completamente rinnovato che garantirà nei prossimi anni una sicurezza stradale massima a tutti gli utenti.” ha concluso il presidente Simone Calamai.

[elci —provincia di prato]