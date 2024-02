poggio. L’ESCLUSIONE DEI CURATORI: CHE TRISTE LO STILE DELLA GIUNTA E DEL NUOVO DIRETTORE

Mostra “Fogli d’epoca. Riviste italiane 1900-1920”. Nota del gruppo Poggio Insieme. Una mostra inaugurata in assenza di chi ha curato la mostra

POGGIO. Cercare non solo risultati ma anche correttezza nei comportamenti della destra poggese è sempre più difficile. Lo dimostra anche il modo scelto per inaugurare una mostra raffinata, di nicchia (Fogli d’epoca. Rivista italiane 1900-1920) proposta, con la curatela di Luigi Cavallo, la co-curatela di Giulia Ballerini che, tra l’altro, da direttrice del museo Soffici ha realizzato tutto quello che riguarda la mostra che sarà inaugurata domani e che la Vicesindaca Bresci e il neo Direttore del Museo Soffici Moriconi hanno presentato ieri alla stampa senza alcun cenno a chi di questa mostra ha tutti i meriti.

Una mostra pensata, immaginiamo, come intelligente prosecuzione di un’altra mostra (Riviste. La cultura in Italia nel primo ‘900) voluta, agli Uffizi, dal Ministro Sangiuliano e conclusasi da poche settimane.

Un sindaco serio, un’assessora alla cultura corretta e un neodirettore intellettualmente onesto avrebbero detto subito la verità sulla genesi della mostra e dato il giusto riconoscimento a chi su quella mostra poggese ha lavorato davvero e per quello venne incaricato per curatela e catalogo.

Ciò sarebbe stato atteso soprattutto da parte del nuovo direttore che si è trovato su un piatto d’argento un evento preparato da chi c’era prima di lui. Ma il vizio di prendersi meriti di altri, pare la norma della Giunta Palandri.

Non solo: in conferenza stampa è stata magnificata la presenza, nella mostra documentale, di un disegno di Pablo Picasso come si trattasse di una novità. In realtà quel disegno sta nel Museo Soffici, in comodato gratuito, ormai da quasi 5 anni e l’operazione fu condotta dall’assessore alla Cultura di allora, Giacomo Mari, insieme al compianto Luigi Corsetti. Sarebbe stato giusto ricordarlo.

Su Giulia Ballerini — che in anni difficili ha guidato con serietà e professionalità e a titolo praticamente gratuito il museo Soffici — non è bastata l’esclusione della direzione. A quella va ad aggiungersi una damnatio memoriae quasi come se competenza e merito fossero retaggi di cui vergognarsi e non la base per costruire iniziative di valore. Ciò è triste. Anche sul piano umano. Ma rende bene, purtroppo, lo spessore di chi si comporta così.

Ne è poi sorto un caso singolare, diciamo pure inedito: l’assenza dal programma ufficiale, il giorno dell’inaugurazione, non solo della persona che ha lavorato alla mostra ma anche del curatore Luigi Cavallo. Un’assenza clamorosa. Non si è mai vista inaugurare un evento culturale senza la presenza di chi lo ha curato.

Cosa sia accaduto per motivare assenze così clamorose non è chiaro. È però chiaro che l’inaugurazione sarà tenuta solo da due politici, evidentemente non esperti della materia, e dal nuovo direttore del museo scelto dal sindaco vedremo meglio, quando ci saranno forniti gli atti, sulla base di quale competenza.

Siamo adesso certi che il trio, nei saluti introduttivi, qualche “grazie” a Giulia Ballerini lo dedicherà sia pure in evidente zona cesarini.

Speriamo solo, anche vista la difficoltà di illustrare al pubblico un evento così specialistico, che “il trio villano” non si esibisca in qualche ulteriore stecca sul piano culturale. La pessima figura, di stile e non solo, mostrata fino a oggi basta e avanza.

Gruppo consiliare Poggio Insieme