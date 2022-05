poggio. L’INCURIA PROLUNGATA PORTA AL DEGRADO

Diletta Bresci (Lega) ha presentato una interrogazione riguardo alle segnalazioni raccolte sulle condizioni dei giardini e dei giochi per bambini

POGGIO. Le segnalazioni che mi arrivano — afferma la consigliera provinciale e capogruppo Lega a Poggio a Caiano Diletta Bresci — descrivono un’incuria dei giardini e del verde pubblico inaccettabile.

Ricevo lamentele in particolare per giardini di via Condotti, quelli di piazza Riconciliazione, quelli di via Donizetti e per le aiuole di via Garibaldi.

Rifiuti abbandonati sui prati erba altissima o tagliata male e in tanti — prosegue Bresci — hanno evidenziato la presenza di forasacchi, pericolosi per i cani.

Oltretutto, non sono da trascurare gli atti vandalici di cui sono stati bersaglio troppe volte i giardini pubblici e i giochi per i bimbi, ultimi tra i quali quelli di via Toti.

A tal proposito ho presentato un’interrogazione per sapere cosa abbia intenzione di fare l’amministrazione in merito, dato che fino a ora non sono stati presi provvedimenti o se sono stati presi sono stati insufficienti e inadeguati, visti i risultati.

L’incuria prolungata — conclude Bresci — porta al degrado e testimoni ne sono diverse aree pubbliche nella nostra Poggio.

