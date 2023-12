poggio. MAURO MAZZONI ELETTO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La carica di vicepresidente è andata a Chiara Guazzini. La minoranza ha abbandonato l’aula

POGGIO A CAIANO. Il consiglio comunale di Poggio a Caiano, per la prima volta, ha un suo presidente. Il sindaco Riccardo Palandri, ha infatti, deciso di inserire questa figura e per farlo è stato modificato il regolamento comunale che, finora, non prevedeva questa figura istituzionale.

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale di mercoledì sera è stato eletto come presidente il consigliere (di maggioranza) Mauro Mazzoni.

Il neo presidente è stato eletto (a votazione segreta) con nove voti favorevoli, la minoranza (presenti due dei quattro consiglieri) al momento della votazione ha informato che avrebbe abbandonato l’aula. Come vice presidente è stata scelta la consigliera di maggioranza Chiara Guazzini (nove voti a favore). Mazzoni dopo essere stato eletto ha espresso la soddisfazione per il suo ruolo che porterà avanti con la massima serietà nell’interesse di tutta la collettività.

