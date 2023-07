poggio. NASCE L’ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIAPASON”

Generata dall’impegno e dalla scelta di sette donne poggesi ha come obiettivo la crescita culturale, sociale e partecipativa della comunità. Ieri sera la presentazione al “Mestolo d’oro”

POGGIO A CAIANO. Ieri sera (21 luglio), nel giardino della pizzeria “Mestolo d’oro” di Poggio a Caiano, si è svolta la presentazione dell’associazione culturale “Diapason”, nata dall’impegno e dalla scelta delle sue fondatrici. Si tratta di Francesca Banchini, Sabrina Cavini Benedetti, Francesca Faggi, Maria Teresa Federico, Emanuela Parrinello, Marina Sforazzini e Sara Sostegni.

Sette donne, sette cittadine di Poggio a Caiano, diverse per età, formazione e professione, ma che condividono una visione basata sulla bellezza, sulla valorizzazione di tutte le potenzialità della comunità civile, sulla tutela di ogni fragilità, sulla cultura vista come arricchimento personale e collettivo.

Per la neonata associazione è stato scelto un nome (“diapason”) che richiama l’idea di armonia, l’accordo fra strumenti diversi e che, fuor di metafora, manda un messaggio chiaro: voci diverse, opinioni diverse, contributi diversi che però sanno ascoltarsi, accordarsi, armonizzarsi. In quest’ottica l’associazione intende dare il proprio contributo alla crescita culturale, sociale e partecipativa della comunità, puntando sulle energie, sulle competenze e sulla voglia di non tirarsi indietro delle sue fondatrici e di chi intenderà farne parte.

Le stesse fondatrici definiscono l’orizzonte all’interno del quale intendono procedere e lo fanno citando un articolo che Giorgio La Pira scrisse nel dicembre del 1939 sull’Osservatore Romano: “C’è bisogno di chiarezza, di luce: chi non lo sente? Siamo tutti assetati d’amore! Perché c’è una siccità così spaventosa nel mondo. Ci vuole acqua, acqua fresca, limpida, pura (…) Ormai tutto il resto ci stanca”.

“Facciamo nostre queste parole” dichiarano “perché anche oggi, certo in modo diverso da quei mesi terribili, c’è siccità nel mondo e anche oggi c’è bisogno che chi se ne rende conto torni a uscire di casa e a dare il suo contributo, partecipando e prendendosi cura di ciò che riguarda tutti. Noi oltretutto” proseguono “abbiamo qualcosa che La Pira nel 1939 ancora non aveva: la Costituzione italiana.

È lei che ci darà il perimetro all’interno del quale organizzare le nostre attività. Alla Costituzione noi guardiamo non solo come una carta da rispettare, ma soprattutto come un traguardo ancora da raggiungere e come una serie di obiettivi (uguaglianza dei cittadini, rimozione degli ostacoli, pari dignità di tutte le condizioni di vita) che potranno essere realizzati pienamente solo se ognuno di noi metterà a disposizione di tutti l’impegno, lo spirito, la volontà, la responsabilità di cui c’è bisogno”.

Ricco l’elenco degli argomenti di cui l’associazione intende occuparsi: tematiche di attualità, personaggi importanti, ambiente, stili di vita e scelte quotidiane, ma anche eventi artistici, pubblicazioni, incontri sulla genitorialità, laboratori per bambini e ragazzi. Particolare attenzione sarà riservata alla storia locale e alla collaborazione con altre associazioni già esistenti sul territorio.

Si comincerà a settembre con due iniziative diverse ma ugualmente importanti e significative: in occasione della giornata internazionale senza sacchetti di plastica sarà organizzata un’iniziativa volta a sensibilizzare bambini, ragazzi e famiglie sul tema del rispetto della natura e sulla necessità urgente di ridurre il nostro impatto ambientale. Ci sarà poi una serata dedicata a don Lorenzo Milani, nel centenario della sua nascita.

Saranno presenti la giornalista Sandra Gesualdi, autrice del libro “La scuola più bella che c’è”, lo scrittore Stefano Zecchi, autore di “Don Lorenzo Milani. Biografia per immagini” e Guido Carotti, ex alunno di Barbiana.

Un’occasione preziosa per andare in profondità nella conoscenza di un personaggio fondamentale per la storia del Novecento, ascoltando anche chi l’ha conosciuto direttamente.

Chi deciderà di iscriversi all’associazione riceverà ogni mese gli aggiornamenti sugli eventi in programma.

L’associazione ha aperto anche la pagina facebook raggiungibile da questo link https://www.facebook.com/associazioneculturalediapason

[diapason]