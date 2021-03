poggio. NEL FINE SETTIMANA ZONA ARANCIO RAFFORZATA IN 18 PUNTI DELLA CITTÀ

Il sindaco Francesco Puggelli ha firmato una ordinanza che prevedono alcune norme anti assembramenti sul territorio comunale

POGGIO A CAIANO. [a.b.] Il sindaco Francesco Puggellli ha firmato una ordinanza valida da subito che coprirà ogni venerdì, sabato e domenica fino al 28 marzo.

L’ordinanza prevede una zona arancio rafforzata a tutti gli effetti, in cui sarà vietato stazionare in 18 punti della città:

Via Garibaldi

Via Risorgimento

Piazza SS. Rosario

Piazza XX Settembre

Piazza IV Novembre

Piazza Buontalenti

Piazza dei caduti

Via Statale

Piazza della Riconciliazione

Via Bonistallo

Via del Bargo

Via Ertona

Via Petraia

Via di Santa Cristina

Via Europa

Via L. Il Magnifico

Via Cancellieri

Via Vittorio Emanuele II

“Sarà possibile — spiega il sindaco —fare acquisti in tutti gli esercizi che si trovano in questi punti ma sarà assolutamente vietato stazionare di fronte. Non possiamo permetterci assembramenti, specialmente di fronte a quegli esercizi che vendono alimenti e bevande da asporto. Dalla Prefettura ci hanno assicurato che già da oggi pomeriggio sarà rafforzata la presenza delle forze dell’ordine in tutti i comuni della provincia”.

“Come spiegato poco fa in diretta – conclude Puggelli — la situazione a livello provinciale è al limite. Sforati i 250 casi positivi ogni 100mila abitanti non resterebbe che la zona rossa con tutto ciò che comporta: scuole chiuse ed attività costrette ad abbassare la saracinesca. Sono certo che saremp uniti nell’intento di fare il possibile per frenare la crescita della curva, con responsabilità e nel rispetto delle regole”.