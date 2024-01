poggio. NIDO, RETTE RIDOTTE DEL 50 PER CENTO FINO ALLA FINE DELL’ANNO EDUCATIVO

Ne usufruiranno le famiglie rimaste escluse, per motivi di reddito, dal contributo regionale “Nidi gratis”

POGGIO A CAIANO. Nell’ambito di applicazione del piano di azione nazionale pluriennale per il consolidamento, l’ampliamento e la qualificazione del sistema integrato di educazione e di istruzione, che assegna ai Comuni aderenti un finanziamento annuale a sostegno delle famiglie dei bambini che frequentano il nido e la scuola dell’infanzia, nella seduta del 30 giugno dello scorso anno la giunta comunale aveva disposto di utilizzare le economie sulla annualità 2022 in via prioritaria per la riduzione del 30% delle rette del nido comunale a favore delle famiglie rimaste escluse, per motivi di reddito, dal contributo regionale “Nidi gratis” e a sostegno delle spese di gestione del nido.

Nella seduta del 19 dicembre 2023, la giunta, preso atto che l’importo complessivo di spesa corrispondente a tale riduzione risultava inferiore a quello preventivato, ha stabilito di elevare al 50% la riduzione e di applicarla a partire dal mese di gennaio fino al mese di luglio 2024, quindi per tutto l’anno educativo.

Un bel regalo di Natale anche per queste famiglie, per le quali, usufruendo anche del “bonus INPS”, l’utilizzo del servizio sarà pressoché a costo zero, come per le altre, che già usufruiscono del contributo regionale.

“Quella dei nidi a titolarità pubblica e privata – afferma l’assessore all’istruzione Patrizia Cataldi (nella foto, ndr) — è ormai una realtà consolidata a Poggio a Caiano, che risponde alle sempre maggiori esigenze delle famiglie ma soprattutto al diritto dei bambini di poter crescere in un ambiente dinamico e ricco di esperienze e di condivisioni.

I finanziamenti statali e regionali ci consentono di compiere le scelte che riteniamo più indicate per il nostro territorio, mettendo in primo piano il sostegno economico alle famiglie, particolarmente importante in un periodo critico come quello attuale. Per quest’anno – aggiunge l’assessore —prevediamo di utilizzare le risorse del piano nazionale, oltre che per il sostegno alle famiglie che non rientreranno nel contributo regionale nidi gratis, anche per le famiglie nella stessa condizione i cui figli frequenteranno i nidi privati di Poggio a Caiano che si convenzioneranno con il Comune.

Sono stati incrementati inoltre anche i contributi per le famiglie dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia paritaria. Vogliamo fare tutto il possibile – termina Cataldi — affinché nessuno sia escluso.”

[biagioni — comune di poggio a caiano]