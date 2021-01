poggio. NUOVO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ALLE SCUDERIE MEDICEE

Da oggi lunedì il via ai lavori con un cambio di viabilità provvisorio

POGGIO A CAIANO. In arrivo un nuovo impianto di climatizzazione, più moderno ed efficiente dal punto di vista energetico, alla biblioteca comunale e al museo Soffici di Poggio a Caiano.

Nella settimana che va dall’11 al 15 gennaio le sale delle Scuderie medicee saranno infatti al centro dei lavori di adeguamento e di efficientamento energetico che il Comune – in collaborazione con Consiag Servizi Comuni – ha predisposto grazie all’impiego di 100mila euro di risorse, 90mila delle quali intercettate attraverso il Decreto Crescita che prevedeva investimenti per opere pubbliche sostenibili.

Da oggi lunedì 11 a venerdì 15 gennaio sarà quindi smontato il vecchio impianto e sarà installato quello nuovo. I lavori comporteranno un momentaneo cambio della viabilità – sempre da lunedì a venerdì compresi — che vedrà su via Pratese il senso unico in ingresso da Prato, nel tratto che va dall’incrocio con via Sottombrone fino all’incrocio con via Lorenzo il Magnifico.

Per uscire da Poggio in direzione Prato sarà possibile svoltare a destra da via Soffici, lungo via Vittorio Emanuele II, usufruendo della bretella che porta in via Roma.

“Dopo la Palazzina Reale, ci prendiamo cura anche delle Scuderie medicee con un intervento che punta non solo a rendere gli ambienti più confortevoli ma anche a rendere l’edificio più efficiente dal punto id vista energetico e, di conseguenza, economico”. Dichiara il sindaco Francesco Puggelli.

“Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte della cura del patrimonio di tutti. Segno che, intercettando le giuste opportunità e i giusti bandi, si riescono a portare a termine anche interventi impegnativi come questo che interesserà le Scuderie nei prossimi giorni” aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Tommaso Bertini.

[comune di poggio a caiano]